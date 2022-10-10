¼ÓÈëÁõº£È«¼ÒÍ° µÚËÄ´úiPhone SE»ò½«²ÉÓÃÁõº£ÆÁ

¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿10ÔÂ10ÈÕÏûÏ¢£¬Display Supply Chain Consultants (DSCC) ·ÖÎöÊ¦Ross Young±íÊ¾£¬µÚËÄ´úiPhone SE½«²ÉÓÃ6.1Ó¢´çLCDÏÔÊ¾ÆÁ£¬ÆäÖÐÆÁÄ»¶¥²¿Ò²½«²ÉÓÃÁõº£Éè¼Æ¡£
YoungÔÚ½ÓÊÜ²É·ÃÊ±±íÊ¾£¬ËûÒÑ¾ÐÞ¸ÄÁË¶ÔµÚËÄ´úiPhone SEµÄÆÚÍû¡£YoungÖØÐÂ¸øµ½µÄÔ¤²âÏÔÊ¾µÚËÄ´úiPhone SE½«²ÉÓÃ6.1Ó¢´çµÄÁõº£ÏÔÊ¾ÆÁ¡£¶øÕâÀï¾ÍÐèÒª¿¼ÂÇÒ»¸öÎÊÌâ¡ª¡ªiPhoneÆì½¢ÉÏµÄÁõº£ÊÇÎªÁËÈÝÄÉÇ°ÖÃ¡¢Face IDÒÔ¼°ÔÉî¸ÐÉãÏñÍ·Ä£×é£¬¶øÈç¹ûiPhone SEÒ²½«²ÉÓÃÁõº£ÆÁ£¬ÎÒÃÇÊÇ²»ÊÇ¿ÉÒÔ´óµ¨²Â²â£¬µÚËÄ´úiPhone SE½«·ÅÆúÒ»Ö±ÒÔÀ´²ÉÓÃµÄTouchID½âËø·½Ê½£¬ÎªFace ID×öºÃ×¼±¸¡£
µ±È»Ä¿Ç°ÕâÒ»µã²¢²»ÄÜÈ·ÈÏ£¬Ò²ÓÐ´«ÑÔ³ÆÐÂ¿îiPhone SE²»»áÉÏFace ID£¬¶øÊÇÏñÒÔÇ°µÄÐÍºÅÒ»Ñù¼á³ÖÊ¹ÓÃTouch IDÒÔ½µµÍ³É±¾¡£
µ«ÊÇ´ÓÁíÒ»¸ö½Ç¶ÈÀ´Ëµ£¬È«ÃæÆÁÉè¼Æ½«È¡Ïû»úÉíÕýÃæµÄHome¼üÇøÓò£¬MyDriversºÍÌì·ç¹ú¼ÊÐÐÒµ·ÖÎöÊ¦¹ùÃ÷åZµÄÐÅÏ¢±íÃ÷£¬Æ»¹û¼Æ»®ÔÚiPhone SEÊ¹ÓÃÖ§³ÖTouch IDµÄµçÔ´¼ü£¬¾ÍÏñiPad AirºÍiPad miniÒ»Ñù¡£
È¥Äê10ÔÂYoungÔø±íÊ¾£¬Æ»¹û¼Æ»®ÔÚ2024Äê·¢²¼Ò»¿îÐÂµÄiPhone SE»úÐÍ£¬²ÉÓÃ5.7ÖÁ6.1Ó¢´çµÄLCDÏÔÊ¾ÆÁºÍÇ°ÖÃ´ò¿×Éè¼Æ¡£Ä³ÖÖ²ãÃæÀ´Ëµ£¬¸ÃÔ¤²â¿ÉÄÜ»á¸øÓÃ»§´«´ïÕâÑùÒ»¸öÐÅÏ¢¡ª¡ªÆ»¹ûÕýÔÚÌ½Ë÷½«¶¯Ì¬µº´øµ½µÚËÄ´úiPhone SEÉÏ£¬¿¼ÂÇµ½Èç¹û¸ÃÉè±¸ÔÚ2024Äê·¢²¼£¬¶¯Ì¬µº³öÏÖÔÚµÚËÄ´úiPhone SEÖÐµÄ¸ÅÂÊÒ²ÔÚÔö¼Ó¡ª¡ªÔÚ²¿·Ö·ÖÎöÊ¦¿´À´£¬ÕâÒ»±ä»¯ËÆºõÊÇºÏÀíµÄ¡£
×Ü½áÒ»ÏÂ£¬±ÈÆðiPhone SE½«Ö§³ÖÁé¶¯µº£¬ÎÒ¸üÇãÏòÓÚÏàÐÅËü½«²ÉÓÃÁõº£È«ÃæÆÁ£¬²¢ÇÒÎªÁË½µµÍ³É±¾¡¢ÇÒ¸ü·½±ãµØÀûÓÃiPhone XrµÄÄ£¾ß£¬È¡ÏûHome¼ü²¢ÇÒ²ÉÓÃ²à±ßTouchID»áÊÇ±È½ÏºÏÊÊµÄÑ¡Ôñ¡£iPhone XR´îÔØµÄÊÇ6.1Ó¢´çLCDÏÔÊ¾ÆÁ£¬Èç¹ûÎÒµÄ²Â²âÄÜ¹»³ÉÕæ£¬ÄÇÃ´µÚËÄ´úiPhone SEºÜÓÐ¿ÉÄÜ³ÉÎª¹ãÊÜ»¶ÓµÄÒ»´úÈëÃÅ¼¶iPhone¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â