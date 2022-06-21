三星Galaxy Z Fold 4最新曝光：折痕有望更浅？

作者：景博健

【天极网手机频道】作为最早一批进军折叠屏手机领域的厂商，三星有着完整的产品布局，包括上下折叠的Galaxy Z Flip和左右折叠Galaxy Z Fold，占据着非常高的市场份额，今年三星也将继续更新折叠屏产品线。虽然距离产品发布会还有一段时间，但从几个月前便不断有相关曝光出现。日前，知名曝料人@UniverseIce分享了一张图片，表示 Galaxy Z Fold4 的折痕会比前代 Galaxy Z Fold3更浅，在消除折痕的道路上迈出了又一小步。

从曝光的图片来看，Galaxy Z Fold 4的折痕确实看起来要更浅一点，不过依旧清晰可见。值得注意的一点是，随着使用时间的变长，折叠屏手机的折痕往往都会变得更加明显，我们尚不清楚图片中的产品到底用了多久，所以无法判断在经过长时间的使用后，其折痕是否真的会比前代要更浅。不过此曾有消息表示三星正在改进其可折叠显示技术和UTG基板来减轻折痕的问题，所以我觉得折痕问题应该会得到一定程度的改善。

另外，根据之前的曝光，三星Galaxy Z Fold 4配备更纤薄铰链，内屏尺寸为7.6英寸， 外屏尺寸则为6.2 英寸，屏幕刷新率均为120Hz。影像上采用的是5000万像素的主摄+1200 万像素的超广角摄像头+ 1000 万像素的长焦镜头系统。在核心配置上，三星Galaxy Z Fold 4采用高通骁龙8+ Gen 1处理器，配备了12GB的运行内存，并且提供了256GB与512GB两个存储版本，其内置4400mAh电池，同时支持25W快速充电。

三星预计会在8月10日发布这款产品，GalaxyZ Flip 4和 Galaxy Watch 5系列将会同时登场。总的来说，Galaxy Z Fold 4对比前代依旧都是常规的迭代升级和细节上的小改动，而从去年开始，折叠屏手机的定价开始逐步走低，步入万元大关，在没有大升级的情况下，Galaxy Z Fold 4的价格可能会带来一些小惊喜。