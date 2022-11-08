vivo X90 Pro+外观曝光 背面采用隔断条分割设计

【天极网手机频道】此前，联发科与高通两大芯片厂商纷纷官宣定档新品发布会，更新旗下的旗舰级芯片：天玑9200与骁龙8 Gen2。而在这之后，手机厂商的旗舰机型也会陆续涌入市场，新机百花齐放的季节又将到来，关于新机的爆料信息也是数不胜数。今日，有网友曝出了vivo X90 Pro+的外观细节图。

从曝出的外观细节图来看，vivo 90 Pro系列的外观设计有了一定的变化。后盖的材质仍为素皮材质，配色类似vivo X Fold+的华夏红配色。镜头模组为圆形设计，内嵌四颗蔡司镜头。后盖最大的设计当属中间偏上的隔断条，将上方的镜头模组分割开来，整体类似竖向折叠屏的设计。

从此前的vivo 影像战略发布会来看，本次的vivo X90系列的影像升级预计不小。主摄镜头上，全新的CMOS或将采用1英寸的索尼IMX989，相比起vivo X80 Pro搭载的三星GNV，感光能力预计提升了77%。人像镜头上，vivo X90系列或将搭载“超感人像系统”，配备全新的 50mm人像镜头，通过“人像理解+人像美化+人像氛围”对细节进行微米级美化，而前置柔光自拍也将支持自动对焦镜头和微缝双柔光灯。长焦镜头上，预计仍为5倍光学变焦镜头，最高可提升64%的拍摄解析力。此外，在软件上还会内置“苍穹夜景系统”，其基于百万夜景照片训练了三个超感光模型，再次提升了感光能力与ISO的最高值。

可以看到，vivo X90系列不仅在外观上产生了变化，内在的影像水平也会获得可观的提升，融入了vivo对于手机影像的独特理解。而在其他配置方面，笔者预计其采用双芯策略，不同版本分别搭载天玑9200或骁龙8 Gen 2，支持80W或120W快充，至于屏幕方面，全系2K屏也并不是没可能。更多相关信息，可以关注vivo的最新动态。