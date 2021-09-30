触控失灵！苹果iPhone 13系列又现重大Bug，部分旧机型升级iOS15后也会出现

作者：千年

【天极网手机频道】自从苹果iPhone13系列上市以来，用户已经反馈了多个Bug，比如Apple Watch无法正常解锁iPhone、插卡显示无SIM卡、拍照出现马赛克等等，而现在又有一个大规模Bug被曝出。

9月30日，外媒macrumors报道称，Reddit论坛和推上有大量iPhone13用户反映，屏幕触控灵敏度出现严重问题，经常会突然失灵，点击屏幕无任何反应。用户往往只能通过重启才能解决问题。

苹果iPhone13屏幕触控失灵显然是一个大规模发生的Bug。在Reddit、MacRumors论坛、Twitter和苹果支持部门的帖子中，都有不少关于iPhone13用户在新手机上出现触控失灵问题的报告。

而国内社交平台上，也有大量用户反映相同的问题，且有少部分苹果旧机型用户反映，触控失灵问题是更新iOS15系统后产生的，以前点击一次屏幕就会有反馈，现在要点击4~5次才行，用户体验直线下降。

根据这些旧机型用户的反馈来看，触控失灵并不是iPhone13独有的问题，也基本上可以排除是硬件故障，大概率是iOS15系统引发的软件Bug，希望苹果在下一版本的系统更新中解决触控失灵的问题。

值得一提的是，自从苹果推送iOS15正式版以来，已经出现了不少Bug，例如设备备份和恢复出错、小部件错误等。

苹果过去是一家特别严谨、特别追求稳定性的电子消费企业，现在如此大面积频繁出现Bug显然不太正常。

况且苹果iPhone售价不菲，频繁出现恶性Bug导致用户体验下降需要给用户一个说法，作为消费者也有理由向苹果公司施压，要求尽快解决这些Bug。

事实上，国产厂商如果大面积频繁出现Bug肯定会遭受严重的公关危机，而对于苹果公司，国内消费者似乎给予了极大的包容心。在小编看来，这不是正常的消费者心态，应该坚定立场，维护身为消费者的权益。