苹果高层表示骄傲，称美国公司率先实现卫星通信功能，华为：？

【天极网手机频道】9月初苹果正式发布iPhone 14系列机型，同时宣布这一代机型将会搭载卫星通信技术。而前一天，华为在Mate 50系列发布会上，同样宣布华为Mate 50系列搭载“捅破天”的卫星通信技术。如此相近的发布会时间，不免让外界将两者放在一起作比较，如今两款机型都已经开售，并且iPhone 14系列的卫星通信技术月底上线，两款机型在卫星通信功能上的较量也将进入白热化。

苹果卫星通信技术在发布之初就强调，这项功能仅支持美国和加拿大地区，并且已经在设施、技术和人员方面耗费了4.5亿美元。该技术的工作原理是让用户的紧急信息通过卫星转发至地面设施，以此让没有信号的iPhone用户取得与外界的联系。

苹果表示，这一系列流程除了需要整个卫星网络之外，还在美国和加拿大配备相应的呼叫中心。对此，苹果首席运营官认为：通过卫星的 SOS 紧急求救是美国人用才智和技术拯救生命的完美例子，我们很自豪这项服务是由领先的美国公司启用的，我们的用户可以探索离线地区，知道他们在需要时仍然在紧急服务的范围内。

不过该首席官大抵不知道华为Mate 50已经实现这一服务，并且早已启用。从技术上来讲，苹果与Globalstar公司合作，负责苹果卫星通信功能的是Globalstar公司的低轨通信卫星，而低轨卫星在体验中面临着很多问题。

低轨道卫星最大的问题是，绕地球运行周期较短，这就导致用户想要用iPhone来和卫星通信除了搜星之外，还要追随卫星的移动轨迹，让手机上的天线始终对准卫星。当用户使用这一功能时，就需要进行繁琐的操作。

苹果为了减少传送时间，通过自定义短文本压缩算法，可将消息大小减少3倍，同时在能够清楚看到天空的环境下，做到发送信息仅需15秒，还支持卫星共享。功能看起来虽然十分丰富，但实际上用户无法自定义信息内容，只能使用苹果预设的短语。

华为在苹果之前就已经用华为Mate 50系列实现了卫星通信技术，而且用的是我国北斗导航卫星群，目前支持全国范围内使用。华为和苹果在卫星上的选择就十分不同，苹果是Globalstar公司的通信卫星，而华为则是北斗导航卫星，只不过北斗导航卫星支持区域短报文功能。

华为的卫星通信技术就基于北斗区域短报文技术所实现，并且用到了三颗北斗静止轨道卫星。相比苹果的低轨卫星，静止轨道卫星正如其命名，与地球保持相对静止，一直处于我们天空的南部。

这就让用户在使用华为机型卫星技术时，无需跟随卫星的移动而调整手机天线方向。华为为减少用户学习成本，通过可视化的UI设计，引导用户将天线对准天空南方，就可以进行卫星通信，并且支持编辑信息。

为此，华为埋头研发整整三年，并且走遍全国31个省市、自治区、直辖市测试这一功能在不同环境下的稳定程度，只为在所有场景下提供更好的卫星通信体验。怀有一颗匠心的华为，结合北斗卫星先于苹果率先在华为手机上实现这一功能。

对于中国用户而言，苹果卫星通信功能大概率不会进入国内市场，同时在实际体验上不如华为卫星技术的弊端同样会影响用户的选择。虽然这一功能对于大多数普通用户来说，并不是常用功能，可一旦碰上极端场景，卫星通信可以开辟一条紧急通道，保障用户的人身安全。

如今华为Mate 50系列已经启用这一功能，而苹果月底才正式上线，无论是从技术上，还是从时间上，孰强孰弱已经一目了然。