不讲道理！苹果35W双USB-C口充电器售价399元，关键还不送充电线

作者：毛毛

【天极网手机频道】自从苹果美名其曰环保实则买手机不再配有充电器和耳机割大家韭菜之后，大家好像逐渐习惯了苹果的这个操作，不得已都会另外去买苹果的数据线。举个例子，买一个苹果20W USB-C的电源适配器就需要149元，对，只有一个充电头没有数据线。但凡想让自己的iPhone 12以上的机型充电充的快一点的用户，那必须就得另外花149元买这个20W的适配器，然后你还得再花145元(1米长)去买USB-C转闪电连接线，2米长的则需要243元，总结一下你买了新款iPhone之后想再买一套充电器至少还得花294元。



20W适配器+USB-C转闪电连接线需要294元

看似离谱的情况下，还有更离谱的。近日苹果在官网上就上架两款35W的双USB-C端口电源适配器，售价直接到了399元之高，关键还不附赠充电线。



两款35W的双USB-C端口电源适配器



需另外购买充电线

根据苹果介绍，这两款充电器能够让用户轻松地同时为两部设备充电，体积较小的一款还采用了折叠式插头，更便于携带与收纳。兼容性方面，这两款支持iPhone 8及以后的所有iPhone、全系iPad Pro、第七代后的iPad、2018年后的所有MacBook Air。

对此有不少用户表示苹果“不坑穷人”，也有网友表示大可不必，毕竟也不是所有人愿意当个“怨种”多花四五百块去买一个35W的双USB-C口充电器，当然如果你想买回来尝鲜也不是不行，只不过是觉得没必要。

如果是你，你会选择买一个吗？