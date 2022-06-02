iOS 16将至 不会大改的版本会有哪些新细节？

作者：夏初

【天极网手机频道】苹果WWDC 2022将于将于北京时间6月7日凌晨通过线上举行，此前苹果也向国内用户发布了“码上开场”的主题邀请函。按照惯例，苹果将会在全球开发者大会上公布一系列软件与服务方面的更新，不出意外，我们将在今年的WWDC 2022见到iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、watchOS 9等等迭代版本，而尽管硬件不是重点，我们还是有几率见到新款MacBook Air。本文主要来带大家看一看iOS 16将会有哪些升级，在这个据称“并不会是大更新”的版本，iOS 16会有哪些令人眼前一亮的新细节呢？

按照惯例，在本次WWDC主题演讲中正式公布iOS 16之后，苹果将向开发人员发布第一个测试版――通常开发人员测试版会在主题演讲结束后的几个小时内发布。在7月，苹果还将将发布一个所有iPhone和iPad用户都可以访问的公开测试版。

iOS 16支持的设备

苹果对于老旧设备的持续更新与支持是用户能够常年使用的重要原因，当然，一些老设备实在是“过于老了”，苹果也不得不将它们列入“过时产品”或“旧款产品”。就在最近有消息称，苹果在本周发送给Apple Store和苹果授权服务提供商的内部备忘录中宣布，iPhone 4s、32GB版本的iPhone 6s以及iPhone 6s Plus，还有第一代 iPad Pro等产品将在6月底前被正式归类为过时产品。iPhone 6s老用户泪目。

被归类为过时机型意味着这些设备已停售超过五年，Apple Store零售店和苹果授权服务提供商将继续提供2年维修服务，但也要视零件供应情况而定。

去年iOS 15发布时保持了与iOS 14相同的设备的兼容性。今年年初有传言称，iOS 16可能会放弃对iPhone 6s、iPhone 6s Plus和初代iPhone SE的支持。目前还不能确定这一说法的真实性，不过随着部分型号的iPhone 6s被划为过时产品，感觉几率陡然增加。

并非大版本更新

iOS目前已经经历了数年的稳定版本更新，上一次真正对iOS的重大升级是在iOS 7上。值得注意的是，那次重新设计并非没有受到批评，并且在beta测试过程中被大规模缩减。或许是这次激进的改革让苹果的思路发生了变化，从那时起，苹果对iOS的各个应用程序和各项功能的改进都变得“小修小补”，尤其是近年来，当新iPhone发布之后，相关适配bug需要连续推出数次Beta版才能改好。

iOS 7之后，我们再也没有见过颠覆性的系统升级――就好像iPhone固化的外观一样。

虽然一些用户希望iOS 16能够带来多年来的第一次重大的重新设计，但这似乎不会实现。彭博社报道称，iOS 16不会带来“端到端的重新设计”，今年的总体设计将再次保持不变。

・功能

此前彭博社曾报道称，iOS 16将带来一个全面的“相当重要”的更新，重点之一通知方面的升级。

苹果在过去两年中对iOS通知系统进行了大量更改，引入了通知摘要和焦点模式等功能。然而苹果似乎仍然对iOS现在的通知系统不满意，并计划在今年进行更多更改。

此外彭博社还报道称，iOS 16还将集成新的健康跟踪功能。近年来，苹果已将“健康”应用及其与Apple Watch的无缝联动作为软件更新的焦点，iOS 16势必将进一步深化二者的关联，并有可能带来其他功能。

爆料称，iOS 16 中面向健康的新功能也将与watchOS 9中的新健康功能相结合。彭博社表示，watchOS 9今年还将包括“活动和健康跟踪的重大升级”。

此外，iOS 16或将为苹果首款混合现实设备推出之前的众多AR和VR功能打下基础。不过目前这款新的头戴式设备似乎要到年底才会有预览。

iOS 16还可能包括针对将在今年晚些时候推出的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的新功能。彭博社记者马克・古尔曼表示，iOS 16 “将支持锁定屏幕常亮”。据报道，苹果计划在 iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro中添加屏幕常亮，但实际并未搭载。

据报道，息屏显示将允许用户随时在他们的iPhone屏幕上查看信息。这些“小部件”将被设计为专注于可浏览的通知，包括消息和天气详细信息等内容。古尔曼的报告还表明，iOS 16 将为Messages 应用程序带来更多“类似社交网络的功能”，特别关注新的音频消息功能。

苹果WWDC 2022将于将于北京时间6月7日凌晨在线上举行，天极网也将持续关注本场发布会。