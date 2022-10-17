荣耀畅玩40 Plus真机照曝光，经典双环+双曲面设计

【天极网手机频道】近日，有博主在微博中曝光了荣耀畅玩40 Plus真机照，经典的双环和双曲面设计极具辨识度，让大家一眼就能认出是荣耀家的产品。



截图来源@旺仔百事通

根据曝光的图片来看，荣耀畅玩40 Plus镜头模组部分非常有荣耀家族的辨识度，戒环设计双镜头模组在这个价位段可以说是设计感爆棚，不过有一点不同的是闪光灯由圆环内部移到了镜头模组左侧，底部保留 3.5mm 耳机孔，后盖的双曲面设计让整体看上去相当协调且时尚，支持侧边指纹识别。配色上会有有仙霞紫、太空银、魅海蓝、幻夜黑共四款配色，其中仙霞紫和魅海蓝后盖配有闪光颗粒。

在核心参数方面，早些时候有爆料荣耀畅玩40 Plus将会搭载天玑700处理器，并且配备6.72 英寸 LCD 水滴屏以及90Hz高刷屏，后置5000万像素主摄；提供8+128GB、8+256GB 两种存储组合，而电池是荣耀畅玩40 Plus的首要配置，按照爆料的消息称，荣耀畅玩40 Plus有意成为荣耀本系列中续航规格最高的代表，所以搭载的电池会高到6000mAh，且支持 22.5W 快充，这也是荣耀手机中首次出现这样的超高电池。



荣耀畅玩30 Plus

荣耀畅玩系列定位入门级别，上一代产品荣耀畅玩30 Plus搭载1300万像素高清双摄+90Hz屏，内置天玑700处理器和5000mAh大电池，售价在1099元起。而荣耀畅玩40 Plus大概率也是入门级售价，作为一款备用机还是不错的。