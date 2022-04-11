华为Mate 50曝光：7月发布，首发鸿蒙3，搭载骁龙8 Gen1

作者：大飞哥

【天极网手机频道】4月11日消息，近日多位数码博主提到，华为新款折叠屏旗舰Mate X3预计将在4月底发布，这款新机将搭载高通骁龙888 4G芯片和麒麟9000 4G芯片。而在这之后，预计7月份左右，华为Mate 50系列有望携高通骁龙8 Gen1 4G处理器以及重磅的鸿蒙3.0系统联袂首发。

实际上，鸿蒙3.0今年3月就曾登上央视财经频道，当时的说法是年内推出。但如果上文关于Mate 50系列爆料准确的话，那就意味着鸿蒙的整体进度将会提前。

据了解，数据截至2021年年底，已有超过2.2亿台设备搭载或升级为华为HarmonyOS操作系统，有超过100款华为手机支持更新HarmonyOS。

当前华为已经推出了HarmonyOS 3.0开发者预览版，围绕系统架构、超级终端、一次开发多端部署三个核心价值持续创新，带来系统能力、开发工具做了全面升级。

此外，HarmonyOS 3.0开发者预览版带来异构组网技术，让分布式能力支撑更多设备。比如，手机、智慧屏、4台音箱可以组合成6个设备的超级终端，让手机视频也可以享受超大屏幕和5.1声道影院级体验;手机、平板、PC组合带来升级版多屏协同，三屏协作提升办公效率。

目前的消息是，HarmonyOS 3.0在UI方面变动幅度依然不是很大，但是在交互逻辑和体验方面又有了提升。 在分布式交互方面连接更加迅速，同时，多设备性能共享也更稳定了。

根据官方早前发布的进程看，5月应该就是HarmonyOS 3.0 Beta版本内测阶段，7月上架正式版。

而根据推算，华为Mate 50系列将首发骁龙8 Gen1的4G版，在摄像头方面相比P50系列有所提升，并且将于7月正式发布。