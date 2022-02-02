官宣！三星 Galaxy S22 系列年后发布

作者：LL

【天极网手机频道】随着天玑9000的发布，手机行业正式迈入了4nm制程工艺的芯片时代，紧随其后，高通也发布了骁龙 8 Gen1，现如今市面上已有不少搭载骁龙 8 Gen1手机产品，获得了不少用户的好评。三星不仅是手机厂商、屏幕厂商，还拥有自己的自研芯片，旗下的三星Exynos 系列也不容小觑。今年年初，三星正式发布了4nm制程工艺的三星Exynos2200，而作为首发搭载的Galaxy S22系列也即将来临。

据了解，三星官方正式官宣，其新品发布会将于北京时间2月9日晚上23点召开。届时，三星将会带来网传许久的三星Galaxy S22系列。关于这款旗舰新品，网上的爆料信息已经出现了不少。机型方面，预计和以往相差不大，发布Galaxy S22、Galaxy S22+以及Galaxy S22 Ultra共三款机型。外观方面，从爆出的渲染图中可以看到，拥有黑色、粉色、深绿色和白色四款简约配色，基本都是纯色设计，屏幕尺寸大概在6.1英寸左右。

配置方面，搭载全新处理器骁龙 8 Gen1以及三星Exynos2200，整体性能会有大幅度提升。此外，根据官方的图片上的“S”，大部分网友推测Galaxy S22系列的产品将会支持S Pen。

笔者认为，三星今年新增的深绿色从整体来看确实不错。今年的大部分手机厂商都采用了绿色系的外观设计，可能其新颖性受到了不少消费者的喜爱。三星Exynos2200虽然发布了，但在手机上的具体表现并不可知，随着Galaxy S22发布，相信其各方面体验也会陆续出炉，这也是值得期待的一点。另外，据外媒消息，三星Galaxy Home Mini 2也通过了蓝牙认证，可能也会在本次发布会中发布，更新智能家居的产品线。有关新品的具体信息，可持续关注后续官方的动态。