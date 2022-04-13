用影像说话，华为P50系列打造极致原色影像，做生活的真实还原器！

作者：知寒

【天极网手机频道】“今夕未竟明夕催，秋风才往春风回。”面对时光荏苒，岁月流逝，人似也无可奈何。庆幸的是，在科技创新发达的今天，手机影像能力的迅速普及能让我们拥有古人所不能实现的照片定格留念，虽不能实现时间逆流，但却可以让昨日美好永远历历在目。

近日，网上关于《那些手机里不舍得删的照片》和《影像记录的千言万语》等话题，引来无数网友们纷纷晒图讨论。一张张丰富多彩的美食照，是平日里生活仪式感的美好见证;与朋友们的聚餐自拍，诉说着彼此间坚固的友情;和亲人们的拍摄合影，蕴含了无法割舍的思念之情……由此可见，每张舍不得删除的照片背后或许都有值得被记住的故事，而且画面越清晰真实，我们的情感便越浓烈长久。

就像以下这则短视频里的三个场景呈现那般，影像记录只有还原真实，我们才能看清那一刻究竟发生了什么，又蕴藏着怎样的感情。

母亲充满爱意的谎言，让温暖盈满心间

在皑皑白雪弥漫下的火车站门口，母亲终于等到归家的女儿，两人相互看见彼此的那一刻，心中藏匿已久的思念瞬间化作无比的激动喜悦之情。“妈，你冷不冷”“我不冷!”。然而，等到女儿坐在出租车里拿出手机正准备发朋友圈时，才发现刚刚与母亲的合影中，她开心的笑容之下是那一双因等候太久而被冻的通红的手。

比起说出口的祝福，我更珍惜你的忍住不哭。

在一个充满喜庆的房间里，穿着白洁婚纱的新娘正准备出嫁，身旁的妹妹躺在床上强装开心地说：“等你走了，这房间就是我一个人的了。” 可是，新娘却知道妹妹真正的心意，因为在那手机合照中能清晰的看见，她的眼睛早已变得通红，泛红的眼角是对姐姐的不舍最好的证明。

藏不住的脸红，藏着说不出的喜欢。

最后的场景来到了大学校园，每年的毕业季都是向青春的一次挥手告别，如果此刻再不向暗恋的人讨要一张合影，恐怕以后就更难有机会了。也许双方都出于羞涩而不敢率先表露出自己的心意，但照片却是最好的语言。

合照中女孩异常开心的笑容，还有男孩红透了的脸颊，仿佛就是这个夏天最美好的时候。

在生活中，类似于短视频中的场景还有很多很多。如果没有清晰真实的影像记录下来，也许当时的你并不能发现那些隐藏在背后的真情实感，那双被冻红的双手、那个饱含眼泪的双眼、以及羞红的脸颊。

原色影像，做生活的真实还原器

华为P50系列创新搭载“超级双影像单元”，由超级主摄单元和超级变焦单元共同组成。其中，超级主摄单元包括一颗5000万像素大底原色摄像头(彩色)、一颗4000万像素原色摄像头(黑白)，以及一颗率先搭载在智能手机身上的新一代多光谱色温传感器。借助多光谱色温传感器和AI AWB算法，能够无限接近自然界光谱，实现更精准的色彩和分辨率，不论是拍人像肤色还是风景都能实现真实还原。

超级变焦单元则包含一颗1300万像素超广角镜头和一颗6400万像素潜望式长焦镜头，最高可以支持0.5X-100X的超大变焦范围，在全新一代AIS Pro长焦防抖和OIS光学防抖的加持下，即便是远处景物也能够一一清晰呈现。

除了强悍的硬件之外，华为影像之所以强大还因为它完美实现了软硬件协同融合。通过XD Optics计算光学和XD Fusion Pro原色引擎技术，前者架起了“真实世界-成像系统-后处理算法”的桥梁，从系统层面去伪存真，将自然场景原汁原味地呈现;后者则通过超清图像引擎和多光谱色温传感器等软硬件智能融合，大幅提升相机进光量和更准确的白平衡，实现真正的所见即所得。

从华为P9系列开创徕卡双摄时代，发展到P20系列的大底超级夜拍，P30系列的RYYB主摄和潜望式长焦镜头，紧接着P40系列的全时全焦段影像系统，最后到如今P50系列的原色影像单元。每代机型的上市既是华为移动影像道路上的里程碑式技术创新，也是持续引领整个行业标杆的传奇体现。

最后，在全新HarmonyOS 2的加持下，华为P50系列不仅可以更好的发挥出原色影像的全部实力，还能给用户带来更好的拍摄体验和系统功能。在拍摄时拥有疾速抓拍、前后双录、鸿蒙多机位角度拍摄、多景多录、一键成片等诸多玩法。而在日常使用中华为P50系列支持超级终端，可以实现跨设备全场景智慧互联，同时内置鸿蒙智慧通信、鸿蒙隐私保护等功能也让用户用起来更省心，更放心。

还原真实色彩，捕捉生活中的真实故事，实现所见即所得，这便是华为P50系列的原色影像。