1799元起！超值实力新品OPPO A1 Pro正式开售

【天极网手机频道】近期，OPPO发布了一款超值实力新品――OPPO A1 Pro，其凭借着120Hz超视野护眼曲屏和1亿像素高清主摄，刷新同档位设计、屏幕、影像和体验新高度。今日，这款超值实力新品正式迎来开售，官方售价1799元起。关于其具体配置，我们一起来回顾一下。

外观设计上，OPPO A1 Pro提供月海黑、朝雨蓝、晨曦金三款时尚配色可选。这三种潮流配色灵感源自大自然的色彩美学，朝雨蓝象征着宁静、清新、自由，晨曦金寓意着好运降临、幸运相伴，而月海黑代表着深沉、静谧。三种配色交相辉映，象征了舒适、和谐意义的情绪色彩，能够牵动用户的心绪。

同时，OPPO A1 Pro的后置摄像头模组采用灵动秘境双环设计，并且171g的重量与7.7mm的厚度，也兼顾人体工学的设计理念，长时间单手使用毫无负担，OPPO A1 Pro属实是将极致轻薄进行到底了。

屏幕素质上，OPPO A1 Pro配备的是一块6.7英寸的OLED双曲屏，支持120Hz高刷新率、最高1000Hz的瞬时采样率、十亿色显示、100%DCI-P3电影级广色域以及屏占比高达93%的四端超窄边框等特性，能够带来更具冲击力的超高清画质体验。同时，这块屏幕还支持行业领先的2160Hz超高频护眼调光，并且通过眼健康安全评估体系(ECAP)专业护眼测试，能全方位呵护用眼健康，用户长时间观看手机屏幕也没有过多负担。

影像方面，OPPO A1 Pro采用的是“1.08亿主摄+200万人像”后置双摄影像模组，以及前置1600万像素的单摄镜头。超高像素镜头的加持，让OPPO A1 Pro拍摄的图片拥有更多的细节。即使在低光环境下，OPPO A1 Pro由于支持9合1像素融合技术，也能输出等效1.92微米大像素的清晰照片，帮助用户轻松捕捉精彩瞬间。

其他配置上，OPPO A1 Pro配备了长寿版67W超级闪充与4800mAh高耐久电池，整体充电与续航能力也是比较出色，用户日常使用能够长时间保持在线，足以缓解大部分人的“电量焦虑症”。此外，OPPO A1 Pro搭载的是全新的ColorOS 13系统和高通骁龙处理器，支持最高20GB流畅运存体验，能够实现高性能与低功耗的平衡。再配合AI自流畅引擎，足以提供36个月流畅护航，让OPPO A1 Pro体验流畅，久用如新。

此外，A1 Pro还提供全场景智能NFC、200%超级音量双扬声器、屏下指纹等多项实用功能。在丰富实用的功能体验之外，OPPO A1 Pro还从原料优选、智能制造、严苛品控、流畅护航、贴心服务等方面入手，为用户带来持久可信赖的5A钻石品质。

售价方面，OPPO A1 Pro 8GB+128GB版本售价1799元，8GB+256GB版本售价1999元，12GB+256GB版本售价2299元。同时，这一次OPPO A1 Pro还带来了A系列史上最超值的预订权益，屏碎保买一年保两年，延长保9块9购一年;加购OPPO Enco M32无线耳机还能立减50元，更有价值500元的互联网权益礼包。近期有换机需求的朋友，不妨考虑一下。