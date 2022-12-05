红魔8 Pro入网工信部工信部，详细配置曝光

【天极网手机频道】高通正式发布骁龙8 Gen 2芯片之后，努比亚旗下的游戏手机品牌红魔第一时间表示，将会推出搭载骁龙8 Gen 2的游戏手机红魔8 Pro。目前这款机型已经正式入网工信部，并且相关配置已经曝光。

这款机型在工信部的型号为NX729J，机身尺寸为163.98×76.35×8.9mm，重量达到228g。红魔8 Pro使用一块6.8英寸OLED护眼柔性直屏，支持1116×2480分辨率与1600万色深。此外还将首发隐藏性更强的极窄屏下前摄，这颗传感器像素为1600万。后置方面，红魔8 Pro选择一颗5000万像素的主摄，加上一颗800万像素镜头和一颗200万像素镜头组成三摄影像系统。

此前这款机型入网信息显示，红魔8 Pro将拥有两个充电头，分别为经典的165W充电头NB-A20825C，以及首次出现的80W充电头STC-A1172520400C。而这款机型同样已经现身工信部，从充电头能够看出，红魔8 Pro将会拥有两个型号的机型，大概率会是红魔8 Pro以及红魔8 Pro+。

在具体配置方面，红魔8 Pro将会搭载骁龙8 Gen 2芯片。官方表示第二代骁龙8相比第一代骁龙8有着35%的CPU性能提升，能效方面则是提升了40%。这一代骁龙8 Gen 2采用全新架构，1+2+2+3的架构带来不一样的性能表现。一颗基于X3超大核的Kryo Prime核心频率高达3.2GHz，四颗大核分别为两颗A715和两颗A710组成，频率都为2.8GHz，三颗小核频率也达到了2.0GHz。

全新架构让骁龙8 Gen 2无论是面对高负载场景还是中低负载场景，都可以在功耗和性能中寻找一个最佳平衡点，能够提供极限性能，也可以带来最佳能效比。在GPU方面，骁龙8 Gen 2搭载的Adreno GPU同样带来光线追踪技术，有着25%的性能提升和45%的能效提升。

Adreno GPU支持的光线追踪技术可以呈现美轮美奂的光线效果，逼真的阴影和自然的光照表现，能够带来更加符合物理世界的画面质感。Adreno GPU还支持虚幻引擎5和Metahuman框架，渲染更加真实的游戏人物，带给用户无与伦比的沉浸感。

这次骁龙8 Gen 2的GPU表现不仅完成了质变，还赶超苹果A16，实现性能与功耗的完美平衡。尤其是新增的硬件级光追技术，将会改变玩家对于手游画面的看法，光追的加入也让游戏在光影表现上更加符合物理世界，呈现真实感极高的画面效果。这也是定位游戏的红魔8 Pro系列所不可或缺的一项技术，不知道具体能够带来怎样的表现。

骁龙8 Gen 2的强劲性能让红魔8 Pro系列机型在游戏方面将会有更好的表现，除此之外红魔8 Pro系列还准备了8GB/12GB/16GB内存与256GB/512GB/1TB存储的规格可供选择，两款机型分别搭载5720mAh和4900mAh的电池容量。

作为首款以游戏性能为主的手机，红魔8 Pro相比一般骁龙8 Gen 2机型不仅会在性能调度方面更加放得开，而且在散热以及性能持久释放方面会做出相应优化，相信能够最大程度体现出骁龙8 Gen 2的极限性能，不过实际如何还要看具体发布之后的表现了。