天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机

手机

新机曝光精品评测选购指南市场行情 热点直播 极美荟 行摄 热机图赏 行业聚焦 手机摄影学院 安极网天极视频 极客修 应用下载
您现在的位置： 天极网 > 手机>新闻>荣耀V10爆料消息汇总:最便宜麒麟970

"剧透"一波!荣耀V10爆料消息汇总:今年最便宜的麒麟970手机

Yesky天极新闻 2017. 11. 27 作者：Apollo 责编：唐富强
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网手机频道】11月28日，注定是热闹的一天。因为就在当天，荣耀一加和360三家国内手机厂商都发布自己的年度旗舰产品。其中，一加5T已经在海外发布，而荣耀V10和360 N6Pro都尚未正式发布，因此也更引人瞩目。

　　目前，网上已经提前曝光了荣耀V10的消息，就让我们抢先一步，看看这款新机如何称得上年度科技旗舰。


"剧透"一波!荣耀V10爆料消息汇总:今年最便宜的麒麟970手机

　　首先，从本次荣耀预热的海报“荣耀继续引领AI元年 未来更精彩”不难看出，V10与其同门师兄Mate 10一样，都是主打AI功能。也就是说，V10将搭载海思麒麟970处理器。

　　至于其他具体配置信息，根据工信部信息显示，V10搭载了8核心2.36GHz处理器(应该是麒麟970处理器)，采用一块分辨率为2160×1080的5.99英寸显示屏(消息称是LCD材质)，辅以6GB RAM+64GB/128GB ROM的存储组合，后置2000万+1600万双摄、前置1300万像素


"剧透"一波!荣耀V10爆料消息汇总:今年最便宜的麒麟970手机

　　此外，V10三围为157.00×74.98×6.97(mm)，但在如此薄的机身中却内置了一块3650mAh电池。同时，V10还预装了基于Android 8.0的EMUI 6系统，拥有黑色、蓝色、红色、金色。

　　有消息称，荣耀V10售价或为2999元。这意味，这将是今年最便宜的一款麒麟970处理器手机。最后这款年度科技旗舰到底如何，我们拭目以待。

作者：Apollo责任编辑：唐富强）
请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
荣耀畅玩7X(32GB/全网通)产品信息
畅玩7X(32GB/全网通)
报价
图片
评测
  • 屏幕尺寸：5.93英寸
  • 分辨率：2160×1080
  • CPU型号：华为海思麒麟659
  • 4G制式：移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
  • 处理器核心：八核
  • 操作系统版本：华为 EMUI 5.1+ Android 7.0
  • RAM容量：4GB
  • ROM容量：32GB
  • 电池容量(mAh)：3340mAh
  • 后置摄像头：1600万+200万
  • 前置摄像头：800万
  • 指纹识别：支持
  • 查看更多参数>>查看更多产品>>

网上商城商品/规格/促销价格

相关文章
相关报价

手机报价

品牌
苹果 三星 华为 小米 OPPO vivo 荣耀 魅族 一加 努比亚 LG HTC 索尼 金立 锤子 中兴 华硕 酷派 美图 联想
价格选择
500元以下 500-1000元 1000-1500元 1500-2000元 2000-2500元 2500-3000元 3000-4000元 4000-5000元 5000元及以上
屏幕尺寸
5.6英寸及以上 5.0-5.5英寸 4.5-4.9英寸 4.0-4.4英寸 3.0-3.9英寸 3.0英寸以下
网络制式
全网通 双4G 移动4G 联通4G 电信4G
热点特性
全面屏 后置双摄 曲面手机 双卡双待 指纹识别 超薄手机 超长待机 NFC功能 窄边框手机 拍照手机 安全手机 可换电池 无线充电 金属手机 快速充电 可扩展容量 防水防尘 防抖功能 OTG功能 商务手机 老人手机
最新文章
更多>>
三星S9系列
三星Galaxy S9系列国行版现身:支持双SIM卡
iPhone Xc
廉价版iPhone Xc概念图浮出水面:塑料材质/画风多彩
整机数码游戏软件
神舟精盾T65
双十二年底盛宴 吃鸡设备岂能没有他――神舟精盾T65
双12游戏本
高性价比学生党游戏神器 双12买游戏本锁定这几款
热门产品
  1. OPPO R11s(64GB/全网通)￥2999
  2. 荣耀 V10(64GB/全网通)￥2699
  3. vivo X20(64GB/全网通)￥2998
  4. 华为 Mate 10(64GB/全网通)￥3899
  5. 荣耀 畅玩7X(32GB/全网通)￥1299
  6. 苹果 iPhone 8(64GB/全网通)￥5888
  7. 苹果 iPhone X(64GB/全网通)￥8388
  8. 小米 7暂无报价
  9. 一加 手机5T(128GB/全网通)￥3499
  10. 华为 P11暂无报价
焦点热词
苹果手机 三星手机大全 小米手机 华为荣耀 iPhone 8 魅族 魅蓝E2iPhone 7 Plus LG G6 OPPO R11 小米6 三星Galaxy S8 vivo X9 魅族PRO 7 坚果Pro 手机软件下载 快播安卓版 qq下载 小米Mix 影音先锋 360安全卫士下载 itunes官方下载 快播 天极小说天极小说手机版