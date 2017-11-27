【天极网手机频道】11月28日，注定是热闹的一天。因为就在当天，荣耀、一加和360三家国内手机厂商都发布自己的年度旗舰产品。其中，一加5T已经在海外发布，而荣耀V10和360 N6Pro都尚未正式发布，因此也更引人瞩目。

目前，网上已经提前曝光了荣耀V10的消息，就让我们抢先一步，看看这款新机如何称得上年度科技旗舰。



"剧透"一波!荣耀V10爆料消息汇总:今年最便宜的麒麟970手机

首先，从本次荣耀预热的海报“荣耀继续引领AI元年 未来更精彩”不难看出，V10与其同门师兄Mate 10一样，都是主打AI功能。也就是说，V10将搭载海思麒麟970处理器。

至于其他具体配置信息，根据工信部信息显示，V10搭载了8核心2.36GHz处理器(应该是麒麟970处理器)，采用一块分辨率为2160×1080的5.99英寸显示屏(消息称是LCD材质)，辅以6GB RAM+64GB/128GB ROM的存储组合，后置2000万+1600万双摄、前置1300万像素。



"剧透"一波!荣耀V10爆料消息汇总:今年最便宜的麒麟970手机

此外，V10三围为157.00×74.98×6.97(mm)，但在如此薄的机身中却内置了一块3650mAh电池。同时，V10还预装了基于Android 8.0的EMUI 6系统，拥有黑色、蓝色、红色、金色。

有消息称，荣耀V10售价或为2999元。这意味，这将是今年最便宜的一款麒麟970处理器手机。最后这款年度科技旗舰到底如何，我们拭目以待。

（ 作者：Apollo 责任编辑：唐富强）

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