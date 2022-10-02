iPhone 14 Pro在自拍和视频方面获得DxOMark最高分

作者：夏初

【天极网手机频道】在DxOMark的相机测试中，iPhone 14 Pro凭借146的整体相机得分在全球相机排名中获得了第二名，仅落后于荣耀Magic 4至臻版1分。除了整体排名第二外，DxOMark还对iPhone 14 Pro的前置自拍以及视频拍摄方面给予了很高的评价。

DxOMark强调了iPhone在其新的“朋友与家人”使用场景的最高分，这要归功于它捕捉肤色的准确性、始终如一的快速零快门延迟技术、减少运动模糊的能力以及面部的对比度再现。它还指出，iPhone 14 Pro的人像模式下的自然散景效果看起来更像是数码单反相机。

iPhone 14 Pro的视频录制性能方面仍然排名第一。它改进了过渡的平滑度、可重复性和流动性。稳定性也很出色，HDR记录提供了高对比度，自动对焦跟踪既可靠又准确。苹果实施的像素四合一传感器可提高图像质量和性能。DxOMark还称赞了iPhone在取景器中的预览图像与最终处理后的图像相比的准确性。

唯一注意到的改进领域是在拍摄室内照片时存在噪点和细节丢失。拍摄3倍照片时也会丢失细节。

iPhone 14 Pro 的自拍得分为145，仅比华为 P50 Pro高出一分。iPhone 14 Pro新增的自动对焦能力和更快的光圈有助于其获得更高的分数。自拍视频也很棒，曝光度、色彩和稳定性都很好，获得了154的最高得分。

前置摄像头的静态图像可提供出色的动态范围、曝光和散景。出色的细节、准确的肤色和人像模式下的模拟散景也都得到了体现。

iPhone 14 Pro 的自拍相机的缺点是在大多数情况下照片和视频中存在明显的噪点，并且在更具挑战性的照明条件下(例如逆光或弱光时)，肤色会发生变化且准确度降低。