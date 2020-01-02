vivo X30 Pro全焦段故宫之旅 远近通吃

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【天极网手机频道】摄影，其实是一件让人快乐，让人轻松，让人在过程中获得满足的事情。在移动互联网时代，每个人都可以通过手机，享受到影像带来的乐趣。作为摄影人，很久以前我就在想，如果手机也能像单反一样，拥有多种镜头焦段该有多好，这样一些轻松的日常创作，就可以完全交给手机去替我完成，直到vivo X30 Pro出现，终于得偿所愿。

vivo X30 Pro采用三加一的设计，三个定焦摄像头加一个潜望式远摄镜头，焦段分别满足了16mm、26mm、50mm、135mm，从超广角到中远射几乎全覆盖，对于手机摄影来说，已经可以做到“一镜走天下”的地步了。在过去的一段时间里，这台手机陪着我顶着北方寒冬腊月的低温天气，在古代园林、在室内、在街头转了不少地方。

5倍潜望镜头实拍表现

vivo X30 Pro给人留下最深印象的，应该就是拥有5倍潜望式摄像头了，无愧“专业影像旗舰”的定位。



vivo X30 Pro 5倍变焦 打斗的鸟

在实拍环节中带来的便利性和轻松感，给我留下很好的印象。1300万像素可以满足至少90%左右的日常拍摄场景的需求。毕竟600万像素就能够轻松打印10寸左右的大照片。



5倍变焦，景深压缩质感，夕阳下的祈年殿

况且，我们还只是在朋友圈里“炫耀”下自己拍摄的作品。可以想象，vivo X30 Pro带来的等效135mm的远摄镜头，其带来的镜头语言和视角表现力，以及长焦镜头带来的景深压缩感，对于喜欢手机摄影的人来说要远比画质表现重要的多。



5倍变焦，冬至日角楼日升



基于5倍变焦功能的超级变焦模式，《龙吐珠》

当然，这颗潜望式摄像头在实拍中的成像表现，也并不会让人失望。在拍摄诸如建筑，人像，草木，这些拥有丰富细节的主题的时候，可以看到线条、纹理的还原度很高。



5倍变焦 建筑细节



5倍变焦建筑细节表现



5倍变焦拍摄故宫建筑细节

2倍人像镜头实拍表现

具备2倍光学变焦的人像镜头，拥有等效50mm的焦段，同时搭配2.0光圈设计，对于主摄镜头起到了很好的辅助作用。

说到人像拍摄，不得不夸一下vivo X30 Pro的人眼追焦功能，模特即便是侧脸对着镜头，只要有一丝能够察觉到人眼的机会，vivo X30 Pro都能够识别到人眼并完成拍摄。

人像模式下，50mm等效焦距，再配合上背景虚化功能，这让我们的人像拍摄变得不要太轻松。而且人物的肤色，磨皮的效果，也更容易让女生接受。要不说，最了解女生人像需求的只能看手机呢。



2X人像镜头拍摄建筑细节的表现一样不俗

主摄像头出色完成任务

说到细节表现，不得不提一下X30 Pro的主摄像头。1/1.7英寸传感器，拥有6400万像素，并且支持四像素合一技术。



主摄连拍午门飞鸽



主摄像头，室内高光比环境实拍

虽然在日常的拍摄中，我很少会用到6400万这么高的像素，但是好奇心还是驱使我拍了几张基于高像素的建筑类题材作品。



6400万像素实拍

临近傍晚，高像素对于1/1.7英寸传感器在低光照环境下，可能会是一种挑战，但是从最终的样片呈现上来看，主摄像头的成像细节还是令人欣喜的，主摄像头的后期空间还是不错的。



主摄故宫高光比环境拍摄

6400万像素拿来玩一玩就好了，毕竟手机摄影最大的魅力不在于此，vivo X30 Pro提供的丰富自动拍摄模式才是更好玩，也是更耐玩的部分。



暗光室内环境拍摄

Hyper-HDR功能、AI智能场景分析、0.95大光圈数码虚化，这些都在拍摄过程中添加了轻松拍摄的乐趣。



主摄0.95背景虚化功能

16mm超广角震撼视角

对于摄影人来说，增加拍摄照片的乐趣，怎么能少了超广角镜头呢。vivo X30 Pro采用了一枚等效16mm的超广角镜头，具有约800万像素拍摄。



天坛斋宫外16mm超广角拍摄样片

超广角镜头，对于一些看上去平平无奇的画面，在超广角镜头夸张的视觉张力作用下，都会得到放大。因此，日常拍摄一些具有视觉冲击力的场景时会起到事半功倍的作用。



冬至日，角楼悬日，超广角拍摄

超广角镜头在拍摄一些具有明显线条的场景时，比如建筑，自然风光中更为具有优势。当然超广角也因为镜头里收纳的内容太多，而导致画面杂乱，因此摄影圈有一句话叫“广角是一门减法的艺术“，意思是越用广角，就应该让画面越简洁，从而突出主题。



超广角镜头拍摄

vivo X30 Pro搭载的这枚等效16mm的超广角镜头，应该说是目前摄影器材中最为常见的一个规格，毕竟太多的大三元镜头都是从16mm端开始起跳。112度的视角也不会太过夸张，特别容易上手。此外，超广角镜头的畸变表现控制的不错，这是值得点赞的地方。



超广角镜头拍摄



超广角镜头拍摄



超广角镜头拍摄

结语 轻便四摄一镜天涯

vivo X系列一直主打摄影这张牌，从之前的“柔光双摄照亮你的美”，在到如今的X30 Pro，不仅机身的颜值上到达一个巅峰，摄影本身这件硬功夫上同时达到了一个巅峰。无愧“专业影像旗舰”的称号。

说了太多的摄像头功能和表现，其实我还忽略了X30 Pro此次的色彩还原、细节呈现、亮度表现都给人耳目一新的感觉。同时，右上角前置摄像头的小孔和屏幕几乎融为一体，几乎让我感受不到它的存在。

全新的“三加一”镜头组设计，不仅让vivo X30 Pro成为了vivo家族首款搭载长焦镜头的产品，同时X30 Pro也是X系列第一部涵盖所有常用焦段的手机，给了喜欢手机拍照的玩家更多的拍照创意空间。