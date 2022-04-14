OPPO Find N蝉联京东平台折叠屏销量冠军，销量口碑双赢

作者：毛毛

【天极网手机频道】OPPO Find N 上市也有一段时间了，在发布之初就引发热议的折叠旗舰机，在首销之后更是火爆全网，并且蝉联京东平台折叠屏手机销量冠军。销量较高的同时，用户口碑如何呢？从用户的评论来看，大部分对OPPO Find N的外观、做工、性能、影像、“一屏多用”等方面给出了一致好评，全网好评率高达 98%，可以说是销量、口碑双赢的局面。





OPPO Find N蝉联京东平台折叠屏销量冠军





OPPO商城部分评论截图



OPPO商城部分评论截图



OPPO商城部分评论截图



京东平台部分评论截图



京东平台部分评论截图



京东平台部分评论截图

产品细节方面，OPPO Find N拥有一块5.49英寸的外屏，打开后是7.1英寸的内屏，OPPO将柔性玻璃的特性发挥到更高水平，让Find N屏幕像镜面一样平整。同时，OPPO Find N还采用了重心居中对称的黄金折叠比例，打开、合上，单手可握，275g的重量，仍能保持精巧的握持体验。Find N内屏支持1―120Hz智能动态刷新率，兼顾高刷体验和续航，毕竟折叠屏最重要的无疑是内屏的体验，内屏120Hz优先照顾到了折叠屏的主要使用场景。



OPPO Find N

折叠手机的魅力可不只在于大屏。OPPO Find N的自研精工拟椎式铰链，还可实现多角度自由悬停，在观影、音乐、健身、视频通话等诸多场景中，都能如笔记本电脑般随意开合;双指分屏，自由拖拽、一键多搜等简单高效的操作，让手机的一屏多用发挥到极致，便捷氛围瞬间拉满。



OPPO Find N

在影像配置方面，OPPO Find N搭载了5000万像素主摄镜头、1600万像素广角镜头、1300万像素长焦镜头，以及3200万像素的内外双前置镜头，除了日常的拍照、拍视频，OPPO Find N特有的悬停4K延时摄影模式，让OPPO Find N折叠屏手机无论前置、后置，还是副屏都能轻松拍大片。



OPPO Find N

在硬件配置上，OPPO Find N内置骁龙888处理器的强大性能作为基础，配合OPPO的硬件和优化，搭配最大12GB的LPDDR5和512GB的UFS 3.0，让手机有更为流畅迅猛的性能和读写表现，助力其带来出色的体验。同时还支持一体式侧边指纹解锁、X轴线性马达、立体双扬声器等硬件配置，凌厉性能各方面表现俱佳。再加上4500mAh大电池、33W有线充电、15W无线充电、10W反向无线充电等高能充电配置，让OPPO Find N也能拥有自由的续航体验。



OPPO Find N

OPPO Find N突破手机创新瓶颈，代表了折叠屏领域的顶级水平，由此可见其想要冲击高端的决心与诚意。目前OPPO Find N正在热销当中，提供8GB+256GB、12GB+512GB两个版本，售价分别为7699元、8999元，现时购买还可享更多优惠福利，感兴趣的用户不妨上官网或是各大电商平台以及线下门店进行了解购买。