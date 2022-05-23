OPPO Reno8 Pro+轻旗舰：双芯人像摄影系统+天玑8100-MAX上手体验

作者：弈秋

【天极网手机频道】手机内卷真的越来越厉害了。当然笔者认为想要实现真正的品牌价值，品牌方应当做到用心与消费者交流，洞察我们真正的需求。只有品效合一才会获得用户的认可。过了520告白季后，也迎来了OPPO Reno8系列的主场，这次一口气发布了OPPO Reno8、OPPO Reno8 Pro、OPPO Reno8 Pro+三个版本。作为OPPO Reno系列全新一代产品，笔者拿到的OPPO Reno8 Pro+手机一贯传承了Reno系列的轻薄机身与色彩美学，在原有影像基础等方面有所突破。笔者将和大家分享这次OPPO Reno8 Pro+手机的上手体验。

OPPO Reno8 Pro+实拍图

外观：全新潮流Reno色彩，全能轻旗舰系列

Reno8 Pro+共发布了3个配色版本，分别是“逍遥青”和“ 漫游灰”以及“暗涌黑”。笔者手上拿到的这款就是“暗涌黑”的配色，经典静谧永不过时。据悉Reno8系列从色彩心理学获取的灵感，便有了这种以多元配色打造情感与触感的全新潮流Reno色彩。这种配色的碰撞让笔者总体感觉产品自带治愈美学。虽然不是很端庄大气但是纯粹淡雅。

OPPO Reno8 Pro+实拍图

机身背板采用了流云双镜设计，简洁的弧面度让摄像头模组形成了比较自然的曲线，艺术级热锻工艺锻造成型，以高温高压工艺一体成型，去除了摄像头模组阶段设计，省去了传统的摄像头装饰;摄像头采用等差圆形设计。机侧身是航空铝直边金属中框设计，自带细腻的磨砂质感明显感到手机没有那么滑手。

Reno8 Pro+整机薄至7.34mm，是目前Reno系列里最轻薄的一款。短至2.37mm的下边框，较上一代整体是缩减了0.43mm，可以说是Reno系列有史以来的一款最窄下边框机型。笔者上手真机后它几乎是贴合手掌，觉得这款手机的握持感很舒适。Reno8 Pro+ 正面是一块6.7英寸的直面中置挖孔屏，直屏这块确实有效减少了一定的边缘误触。其他方面没什么变化，不过还是一样取消了3.5mm的有线耳机孔，这可能也是当下蓝牙耳机大流行所带来的影响吧。

OPPO Reno8 Pro+实拍图

性能：搭载天玑8100-MAX，配置行业独家散热系统

除了映入眼帘的外观颜值，笔者同样也会看性能表现。据悉Reno8 Pro+搭载了定制版天玑8100-MAX移动平台，采用领先的5nm制程工艺，性能提升12%，能效提升25%;先进的GPU架构，图形性能提升至29%。散热方面配置了行业独家的超晶石墨散热系统，散热总面积对比上代提升2.2倍，配合了LPDDR5与UFS3.1高速闪存。扩展一点之所以称之为MAX，并非是频率提升，而是当处理器处在不同温度时采用了不同策略后，手机能够保持长时间的不掉帧。本次安兔兔跑分上获得了817436的成绩。

安兔兔跑分

游戏配置这块也适配了Hyperboost全链路稳帧技术。而且同样配备了“120Hz超清屏”、“X轴线性马达”、“闪电指纹解锁”、“游戏防触控”、“1000Hz极限触控响应”等。在实际的游戏体验性能测试中，笔者以《王者荣耀》为例，测试环境在室内温度26℃左右，连接WiFi，关闭蓝牙与定位，并将游戏内部设置为：“超高帧率+超高分辨率+高清画质”，准备开黑一局。

从具体的游戏体验来看，Reno8 Pro+表现还是相当可以的，帧率基本能够稳定在117FPS左右，并没有出现卡顿、掉帧等不适情况。同时在支持120Hz高刷新率和触控采样率默认180Hz的作用下，笔者觉得游戏时跟手性很强，操作起来很流畅。基本上视觉、触觉、听觉交相融合，带来了更加沉浸式的游戏体验。

此次全新升级创新应用的“闪电启动”功能，即可快速开黑。打开游戏后在屏幕左上角【划出游戏助手】，往下滑点击【开启闪电充电启动】。系统就会把正在玩的游戏暂存在后台，后续启动游戏时就可以快速进入到登录页。排除网速慢和其他方面的原因，游戏能够加载那么快当然要支持。总体上游戏畅玩功能基本很全面，尽管不是专业的游戏旗舰机。

续航：全系80W闪充+4500mAh组合，采用电池智能健康引擎

Reno8 Pro+全系配备了80W超级闪充和4500mAh大电池，兼容多种快充协议。关于充电方面在不关机的情况下，笔者打开了省电模式后，基本38分钟就可以将手机充满电量，即半个小时左右时间的概念。而在续航方面，一晚上耗电也只有1%的电量。笔者实测睡前玩了一个半小时左右的《王者荣耀》，睡前查看电量的记录为82%，第二天早上起床手机的电量为81%。市场上对于闪充续航这块竞争的确很激烈，作为一款5G手机不但支持快充而且基本上也满足了一定的充电续航需求。

充电测试(注释：测试结果仅供参考)

而对于电池智能健康引擎，即Reno8 Pro+采用了电池仿生修复电解液技术与OPPO独家的智能电池健康算法，一定程度上有效降低了充电过程中的手机温度。官方测试数据经过1600充放电循环，电池有效容量不低于80%，从而让电池拥有更长寿命。这个技术已经得到了莱茵安全认证。现在我们频繁换手机的原因除了屏幕碎掉无法修复等之外，充电续航也是一方面原因。现在将电池损耗能尽量降到最低，笔者认为这种技术多多益善。

OPPO Reno8 Pro+实拍图

影像：双芯人像摄影系统，4K超清夜景AI降噪还原原色

OPPO Reno8 Pro+实拍图

每一张照片，都是时光的标本。Reno8 Pro+采用了5000万索尼大底旗舰主摄和3200万超感光猫眼镜头，摄像头模组为后置5000万广角主摄+800万超广角+200万像素微距三摄。它搭载了OPPO首颗自研影像专用NPU芯片--马里亚纳MariSilicon X，配合OPPO定制传感器以及人像算法矩阵，共同构成了双芯人像摄影系统。而且基于双芯人像摄影系统技术，Reno8 Pro+实现了4K夜景视频下的AI降噪。可以保证夜景视频及照片的清晰度、色彩与动态超越硬件范围，最大程度上降低噪点与伪像。这是拍摄的一些样片。

主摄样张

主摄样张

主摄样张

主摄样张

主摄样张

主摄样张

主摄样张

主摄样张

主摄样张

主摄样张

夜景主摄样张

夜景主摄样张

夜景主摄样张

微距样张

微距样张

基于人像算法矩阵，可以大幅度提升我们夜景照片的清晰度与拍摄速度，减少曝光中因为手抖所带来的模糊，灵活应对逆光和城市夜景等不同大光比场景。而且ICE动态抓拍引擎可以帮我们修正拍摄中产生的模糊、抖动与噪点，弱光环境中依旧可以抓拍一些画面。通过OPPO人像算法矩阵，能够做到精准展现人本来的原生自然肤质。特别是针对自拍这块，从磨皮、美白、立体、亮眼和颈部5个维度上进行算法优化。基于Reno8 Pro+前置镜头IMX709的AF能力，有效实现2X放大的自拍效果，在仅15cm对焦距离下，让我们拍出人物五官的高清超大特写照片。

前置人像样张

前置人像样张

后置人像样张

后置人像样张

以上拍摄的样片，基本不需要后期再进行一次精修。对于大部分的女孩子来说，这种自拍只要看起来足够自然，真的很难不心动。况且不用修图那么麻烦，系统相机里调整好参数后咱就能美美的来个自拍。

应用与系统功能服务：个性交互体验，提高时间效率

面对APP的日益臃肿，内存管理很重要。据悉这次Reno8系列中进一步升级的36个月流畅双引擎技术，可以基于我们平时的应用使用习惯数据定制个人专属的AI调度模型，实现资源按需分配，进一步节省系统空间，优化读写性能。这个技术获得了泰尔实验室36个月抗老化认证。一部手机自然少不了那些便捷的系统应用。

支持分屏加浮窗功能。一屏三用，手机就可以在一个屏幕上看三个页面的内容。笔者观看B站的美食视频，同时观看淘宝的直播活动，就可以使用【应用分屏】这个功能来体验。同时右边呼出的【智能侧边栏】支持浮窗，就能点击编辑摘抄文字。不过有些APP本身不支持分屏功能。记住三个手指的动作是向上滑动，向下滑动就是【截图】。

家庭空间。支持用户建立家庭群组，但是需要提前为家人下载好“家庭空间”应用。这个应用里面有【家庭相册】、【家庭日程】、【便捷生活】等内容。点击家人头像即可拨打对方的手机电话，拨打视频电话的画质也基本很清晰。并且新增的桌面卡片，如果涉及到家庭成员生日、出行日程内容之类，创建后群组成员都可以看到。而且支持远程协助，如果家人对于手机方面有需要，等那边点击申请后我们这边就可以进行查看和解决问题。

智能侧边栏。手机右边随时呼出侧边栏启动快捷小工具。现在一款手机都有很多应用，使用这个侧边栏功能就能快速找到自己要使用的应用或手机小工具。能够在纷繁的页面中获得无缝衔接的体验，时间效率自然提高了。其他还有隐私安全、NFC等该有的功能，至少没被砍掉。

4K夜景视频

最后总结

总体而言，全新升级的OPPO Reno8 Pro+轻旗舰所带来的表现还是超出了笔者对它的预期。颜值依旧在线，而且在性能方面和影像功能等体验上，基本可以满足笔者的使用需求。当然产品的品质才是品牌持续发展的根本。期待智能手机不断进步的新科技能带来更多的友好协助，从真正意义上提升我们今后使用手机的交互体验。