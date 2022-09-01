OPPO考虑明年取消标配充电器，厂商们这么做是因为环保吗？

作者：骷

【天极网手机频道】据外媒报道，在在欧洲 OPPO Reno 8 系列发布会上，OPPO 海外销售和服务副总裁表示：“我们将在明年为几款产品取消配备充电头，目前有一个计划。”

OPPO副总裁还表示，“消费者获得 SUPERVOOC 充电器并不容易，所以我们此前必须把它放在包装盒里。然而，随着我们扩大业务运营，我们希望将充电头从包装盒中取出并放入商店，以便用户在升级设备后，仍然能购买充电头并继续使用。”

随着苹果打着环保的旗号开了个不送充电器的头，不少国内厂商也及时跟进，高举环保大旗，宣布新机将不会标配充电器。这也导致后来国内由厂商在发布新机时，宣布将会附赠充电器反而引来了不少粉丝的狂欢。可手机附赠充电器，这在以前不是一件天经地义的事情吗？如今怎么就变了味呢？

回看早期的功能机时代，一块容量仅为六七百mAh的电池就能待机一两周甚至一个月。如今到了智能手机时代，一款新机容量高达四五千mAh，却仍逃不过一天一充的命运，甚至有些还需要充电宝才能挺过一天。其实也难怪智能机如此耗电，毕竟智能化就伴随着算力需求的上涨，那么对于电量以及芯片都是一个巨大的考验。

后来，厂家们为了解决大容量电池充电慢的问题，都开始研发快充技术。物理课上提到过，P=UI，要想提升充电功率，无非就是三种方案，一种是单独提升电压，一种是单独提升电流，还有一种就是两者一起提高。

厂商们将这些方案都试了个遍，选出了最适合自家产品的技术。不过起初的快充技术还不够完善，会面临发热问题，导致电池寿命下降。这也是为什么在快充技术出来之后，出现了一个名词叫做“亮屏快充”。没错，部分厂商为了减少手机在快充时的发热问题，就会在手机亮屏后降低充电功率，避免用户在使用手机时出现发热的问题。

后来随着快充技术的发展，这样的情况减少了很多。但是快充技术的出现意味着厂家在线材以及充电器方面的要求就更高了，这也催生出了如今在市场上十分火热的氮化镓GaN充电器。众所周知，生活中的电压为220V，直接给手机充电是万万不可能的，手机充电器可以将220V的交流电压转化为手机所支持的电压。

但是快充的功率越来越高，想要提升充电的电压，那么充电器的体积也就不可避免地大了一圈。回看苹果的5V1A充电器，再到如今需要自费购买的快充充电器，这俩完全就不是一个体积的。也就是说快充的出现，让充电器的体积足以比拟电脑充电器。

这也导致快充充电器虽然充电速度上去了，但是相比此前小巧的模样，便携性下降且成本上涨了。更关键的是，更大的充电器意味着需要更大的包装，更大的包装就使得原先可以装100台手机卡车空间，如今只能装90台甚至80台。运输成本的提高让厂商的整体成本上涨，虽然这部分最后还是会转嫁到用户身上。

不过氮化镓充电器的出现，可以让原来的大体积充电器整体缩小一圈，但是成本非常高，这也是为什么如今市面上功率高一点的氮化镓充电器售价都在几十到几百不等的原因。不过高昂的售价，同样意味这高昂的成本，这对不少厂商来说也是一笔不小的开支。

所以这才是厂商想要取消标配充电器的根本原因，疯涨的充电器成本完全已经影响到了厂商的利益。虽然环保是其中的一部分原因，但这样的说辞主要还是为了降低成本而被拉出来的借口而已。不过对于不少家里已经有了不少充电器的用户来说，不附赠充电也不是完全不能接受，只要整机售价能便宜些，对于不少用户还是比较优惠的。

但是不附赠充电器也有隐藏的风险，毕竟不是所有人都会严格使用原厂充电器。不少用户贪小便宜去购买第三方质量不合格的充电器，导致后期使用中发生了危险，这些都是需要考虑的问题。所以不标配充电器，只能说有环保的成本在，但最主要的还是节省成本。