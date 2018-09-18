雷军晒小米8青春版合影，三大配色集齐！还记得6年前的那张合影吗

【天极网手机频道】昨日，小米手机官微放出了一则宣传视频，在暗示屏幕指纹、2400万自拍相机、小爱同学、超旗舰性能等特性的同时，还透露除了9月19日在成都不止小米8青春版一款新品发布。现在，小米创始人兼CEO雷军再一次为小米8青春版预热，并放出了期待已久的小米8青春版真机照。



小米8青春版合影

雷军在微博上表示，“永远年轻，永远热泪盈眶!我和几个小伙伴重返校园拍了张青春照，预祝小米8青春版明天发布成功!”配图则是一张雷军、林斌等小米高管手持小米8青春版三大配色(暮光金、深空灰、梦幻蓝)在北京电影学院A楼815教室拍摄的一张纪念青春的合影。



小米8青春版合影

有趣的是，雷军晒出的这张主角为小米8青春版的照片中，背景中的黑板上有“2018.09.19青春无敌”，还出现了“为发烧而生”、“小米手机x2=816,798”、“我们的150克青春”等小米经典宣传语。

小米手机官微转发该微博并表示“时隔六年半，一张全新的青春版合影”。还记得6年前的那张小米1s青春版合影吗？



小米1s青春版合影

小米8青春版将成为小米首款渐变色手机，采用6.26英寸2280×1080全面屏、骁龙710或骁龙660、4/6/8GB内存+32/64/128GB存储，前置2400万像素摄像头、1200万像素后置主摄、3250mAh，保留后置指纹识别，定价可能将是小米标志性的1999元。

（ 作者：August 责任编辑：熊嫒）

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