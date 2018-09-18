天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机

手机

新机曝光精品评测选购指南市场行情 热点直播 极美荟 行摄 热机图赏 行业聚焦 手机摄影学院 安极网天极视频 极客修 应用下载
您现在的位置： 天极网 > 手机>新闻>雷军晒小米8青春版真机，3大配色集齐

雷军晒小米8青春版合影，三大配色集齐！还记得6年前的那张合影吗

Yesky天极新闻 2018. 09. 18 作者：August 责编：熊嫒
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网手机频道】昨日，小米手机官微放出了一则宣传视频，在暗示屏幕指纹、2400万自拍相机、小爱同学、超旗舰性能等特性的同时，还透露除了9月19日在成都不止小米8青春版一款新品发布。现在，小米创始人兼CEO雷军再一次为小米8青春版预热，并放出了期待已久的小米8青春版真机照。

1999元？雷军重返校园，并晒出小米8青春版真机照，三大配色集齐
小米8青春版合影

　　雷军在微博上表示，“永远年轻，永远热泪盈眶!我和几个小伙伴重返校园拍了张青春照，预祝小米8青春版明天发布成功!”配图则是一张雷军、林斌等小米高管手持小米8青春版三大配色(暮光金、深空灰、梦幻蓝)在北京电影学院A楼815教室拍摄的一张纪念青春的合影。


小米8青春版合影

　　有趣的是，雷军晒出的这张主角为小米8青春版的照片中，背景中的黑板上有“2018.09.19青春无敌”，还出现了“为发烧而生”、“小米手机x2=816,798”、“我们的150克青春”等小米经典宣传语。

1999元？雷军重返校园，并晒出小米8青春版真机照，三大配色集齐

　　小米手机官微转发该微博并表示“时隔六年半，一张全新的青春版合影”。还记得6年前的那张小米1s青春版合影吗？

1999元？雷军重返校园，并晒出小米8青春版真机照，三大配色集齐
小米1s青春版合影

　　小米8青春版将成为小米首款渐变色手机，采用6.26英寸2280×1080全面屏、骁龙710或骁龙660、4/6/8GB内存+32/64/128GB存储，前置2400万像素摄像头1200万像素后置主摄、3250mAh，保留后置指纹识别，定价可能将是小米标志性的1999元。

1999元？雷军重返校园，并晒出小米8青春版真机照，三大配色集齐

作者：August责任编辑：熊嫒）
请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
相关文章
最新文章
更多>>
魅族手机
魅族新发三款手机优势尽显，黄章：将取消魅蓝手机
Find X信号测试
OPPO Find X信号测试 时隔四年新旗舰做到了内外兼修
整机数码游戏软件
Think X1隐士
给你无负担的高性能！ThinkPad X1隐士评测
华硕ROG冰刃3
华硕ROG冰刃3与枪神2 Plus发布，售价分别为20999元和13999元
热门产品
  1. 三星 GALAXY Note 9(128GB/全网通)￥6999
  2. 荣耀 10(64GB/全网通)￥2399
  3. vivo X23(128GB/全网通)￥3498
  4. 苹果 iPhone Xr(64GB/全网通)￥6499
  5. OPPO R17(8GB/128GB/全网通)￥3499
  6. 小米 8(64GB/全网通)￥2599
  7. OPPO R15(6GB/128GB/全网通)￥2999
  8. OPPO Find X(256GB/全网通)￥5999
  9. 荣耀 8X(4GB/64GB/全网通)￥1399
  10. 华为 P20(64GB/全网通)￥3388
焦点热词
苹果手机 三星手机大全 小米手机 华为荣耀 iPhone 8 魅族 魅蓝E2iPhone 7 Plus LG G6 OPPO R11 小米6 三星Galaxy S8 vivo X9 魅族PRO 7 坚果Pro 手机软件下载 快播安卓版 qq下载 小米Mix 影音先锋 360安全卫士下载 itunes官方下载 快播 天极小说天极小说手机版