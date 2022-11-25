打造极致轻薄好用，OPPO Reno9系列持续探“薄”

【天极网手机频道】OPPO Reno系列，作为OPPO的次旗舰产品，历经数代更新后，汇聚了轻薄、颜值、流畅等标签，获得了不少用户一致好评。如今，OPPO Reno9系列以高颜值轻薄设计、流畅轻旗舰性能、双芯质感影像等特性，再次为手机市场注入新的活力。

整体外观来看，OPPO Reno9系列传承了该系列高颜值轻薄的设计理念，同时以全新的工艺赋予其创新。首先，在视觉上，OPPO Reno9系列搭载的曲面屏，两侧弧边采用56°握手曲线设计，几乎将中框挤没了，可以说是极致轻薄的视觉盛宴。

而在触觉上，OPPO Reno9与OPPO Reno9 Pro机身厚度7.19mm，整机重量174g，而OPPO Reno9 Pro+则为7.99mm厚度与192g重量。配合全新的56°握手曲线设计，握持起来更加贴合手掌，无论横握竖握，称手又称心的握感都恰到好处。

更为重要的是，Reno9 Pro在搭载4500mAh大电池、IMX890旗舰主摄的同时，进一步优化了垂直屏幕方向的组件排列，主板长度也较上代缩短2.4mm。更极致的堆叠，换来更加轻薄零压力的无负担舒适手感。

此外，在配色方面，OPPO Reno9系列依旧具备超高颜值，提供了明日金、皓月黑、碧海青、微醺等多款配色，并且融入了金丝琉璃工艺或织羽纹工艺，让手机的视觉效果倍添光彩。例如：「明日金」配色，设计师将高定礼服中丝绸纱线的意象融入CMF设计，以薄纱、金属亮片等元素还原礼服材质观感。轻轻转动手机，即可呈现出光影流动的质感，展现接近梦境的优雅视觉效果。

总的来看，本次的OPPO Reno9系列持续探“薄”，凭借着多种工艺打磨出了最薄的Reno，也让其成为了史上手感最好的Reno。每次拿起手机，两侧弧边自然贴合掌心，就像在和密友的握手，自然舒适，称手称心。