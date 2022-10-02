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长焦更稳？三星申请长焦相机传感器位移防抖专利

2022-10-02 18:18:55 作者：夏初

  【天极网手机频道】10月2日消息，三星已经向世界知识产权组织WIPO申请了一项专利，该专利描述了一种用于带有传感器移位稳定功能的手机长焦镜头。

长焦更稳？三星申请长焦相机传感器位移防抖专利

  三星的这项专利为“包括图像稳定组件的相机模块和包括该组件的电子设备”，本质上是带有潜望镜镜头的长焦相机。摄像头模块包括： 包括镜头的镜头组件;图像稳定组件包括第一基板和可移动构件，该可移动构件包括电连接到第一基板的图像传感器，其中图像稳定组件连接到透镜组件，使得光轴至少部分地与图像传感器对齐. 图像稳定组件可以被配置为在垂直于光轴的至少一个方向上移动可移动构件，使得光轴与图像传感器的指定位置对齐。

长焦更稳？三星申请长焦相机传感器位移防抖专利

  苹果首次在iPhone 12 Pro Max的主摄广角镜头上引入了位移式传感器，这项技术通过传感器位移来实现更出色的图像稳定效果，同时改善照片质量。在今年的iPhone 14 Pro系列上，苹果为刚刚升级的4800万像素主摄也搭载了第二代位移式传感器技术。不过该技术导致部分iPhone出现了第三方App调用摄像头时的抖动问题，苹果已经在 iOS 16.0.2 版本中修复。目前苹果并没有在iPhone的长焦镜头上采用这项技术。

长焦更稳？三星申请长焦相机传感器位移防抖专利

  三星这项新专利并一定会在Galaxy S23 Ultra上搭载。不过值得一提的是，三星在专利申请中写道，传感器移位摄像头不仅适用于“经典”智能手机，搭载柔性OLED显示屏的可折叠、可滑动、可拉伸和可卷曲的电子设备均有可能搭载这项专利。

长焦更稳？三星申请长焦相机传感器位移防抖专利

  此前爆料称三星Galaxy S23 Ultra有望用上2亿像素主摄，三星旗舰的拍照水准向来在线，新版“超大杯”也值得期待。

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