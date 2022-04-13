OPPO Find X5 Pro天玑版PK骁龙8旗舰 谁能更高更稳？

作者：景博健

【天极网手机频道】从2019年开始，联发科发布了多款天玑系列5G芯片，涵盖入门到旗舰定位，全面布局5G芯片市场。去年12月份，联发科再度发力，带来了全新的天玑9000旗舰5G芯片，目标就是旗舰手机市场，搭载该芯片的首款产品OPPO Find X5 Pro天玑版在今年二月份正式亮相，迈出了它们在旗舰手机市场至关重要的一步。

作为旗舰市场的“破局者”，联发科天玑9000与另外一款旗舰芯片骁龙8 Gen1相比有何区别呢？今天我们就拿OPPO Find X5 Pro天玑版和另外一款搭载骁龙8 Gen1的旗舰产品进行一下对比，测试项目包括理论性能跑分、游戏实测以及能耗测试，两款产品都并非游戏手机，在其它参数配置上基本保持着一致。

先来看看这两款芯片的一些核心的参数信息，首先是OPPO Find X5 Pro所搭载的天玑9000，它采用的是台积电4nm工艺制程，Armv9架构，CPU为“1+3+4”的三丛集设计，包括1个Arm Cortex-X2超大核心(3.05GHz)、3个Arm Cortex-A710(2.85GHz)以及4个Arm Cortex-A510能效核心，8MB三级缓存。GPU方面，采用10核心的Arm Mali-G710图形处理器。

另外一款产品搭载的骁龙8 Gen1则采用了三星的4nm制程工艺，Armv9架构，CPU同样是“1+3+4”的三丛集设计，包括1个Arm Cortex-X2超大核心(3.0GHz)、3个Arm Cortex-A710(2.5GHz)以及4个Arm Cortex-A510能效核心，6MB的三级缓存。GPU方面为Adreno730。

从参数上来看，天玑9000 CPU的超大核和大核频率上略高一点，并且有着更大的三级缓存。下面通过安兔兔、GeekBench5以及GFXBench等专业软件来进行下测试，看看它们的性能表现如何。首先是安兔兔，天玑9000机型的总分为1011398，其中CPU分数为264618，GPU为395982;骁龙8 Gen1机型的总分为1007866，CPU分数为229424，GPU分数为442699。天玑9000的CPU跑分上领先15%，而骁龙8 Gen1则在GPU跑分成绩上领先12%。

然后是考验CPU性能的Geekbench5，天玑9000单核为1293，多核为4259;骁龙8 Gen1单核1201，多核3799，天玑9000领先约12.1%。

GFXBench则用于测试GPU性能，天玑9000的1080P曼哈顿3.0离屏成绩为14427 Frames(233Fps)，1080P曼哈顿3.1离屏成绩为10000*Frames(161Fps);1440P Aztec OpenGL离屏成绩为2687*Frames(42Fps)，1440P Aztec Vulkan离屏成绩为2802*Frames(44Fps);骁龙8 Gen1的1080P曼哈顿3.0离屏成绩为15983*Frames(258Fps)，1080P曼哈顿3.1离屏成绩为10677*Frames(172Fps);1440P Aztec OpenGL离屏成绩为2743*Frames(43Fps)，1440P Aztec Vulkan离屏成绩为3061*Frames(48Fps)，骁龙8 Gen1在各个测试项目中有小幅领先。

综合三款软件的测试成绩，两款处理器各有胜负，天玑9000在CPU性能上有一定领先，这和天玑9000超大核和大核频率更高有着很大的关系，而骁龙8 Gen1则在GPU上有着明显的领先。

接下来我们通过游戏实测来看看它们的表现如何。首先是《王者荣耀》，在帧率极高(120FPS)、分辨率高、画面总质量高清的设置下，进行1小时测试，两款产品的帧率表现如图：

OPPO Find X5 Pro天玑版的平均帧率为119.3，骁龙8 Gen1机型的平均帧率为119.5，l两款产品的表现基本持平，帧率都蛮稳定的，可以轻松应对这款游戏。温度方面，我分别测试了两款产品背面处理器位置和其侧以及正面处理器位置和其对侧，也就是我们玩游戏需要握持的位置，两款产品的表现差不多，都稍微有一些温热感。

目前OPPO Find X5 Pro天玑版《和平精英》已开放高帧率模式，这里我也进行了测试，画面质量为流畅，帧率设置为90，30分钟测试，平均帧率为89.2，表现非常不错。

接下来是《原神》，画面设置如下图，基本都是高，开启60帧，测试时间为30分钟。

两款产品都选择在基本相同的场景下进行奔跑、飞行和战斗。帧率表现如下：

从帧率图可以看到，OPPO Find X5 Pro天玑版大概满帧运行约10分钟，之后帧率开始逐步下滑，骁龙8 Gen1的机型在5分钟之后帧率出现下滑。最终OPPO Find X5 Pro天玑版平均帧率为52，骁龙8 Gen1机型为47，在更高负载的《原神》中，OPPO Find X5 Pro天玑版略胜一筹。温度方面依旧测的是那四个位置，OPPO Find X5 Pro天玑版整体会高一些，不过相较于骁龙8 Gen1机型也得到了更高的帧率，两款产品的在握持时的热感都会更明显一些，但都尚在接受范围之内。

最后是续航测试，两款产品均连接WiFi，亮度设置为200nit，50%音量，进行待机11小时、在线观看视频1小时、抖音1小时、微信社交1小时、今日头条1小时、《王者荣耀》1小时(极高帧率、高清画质)、《原神》30分钟(设置高、60帧)、浏览购物APP半小时、拍照半小时等典型使用场景的测试，耗电量百分比如下(越低越好)：

从结果来看，OPPO Find X5 Pro天玑版和骁龙8 Gen1机型相比，在多个场景的能耗表现要稍好一点点。针对耗电量“大户”的游戏部分我也对功耗进行了监测，在30分钟《原神》体验中，OPPO Find X5 Pro天玑版的峰值功耗为11138mW，平均功耗为5575.83mW;骁龙8 Gen1机型的峰值功耗为12187mW，平均功耗为5823.84mW。

在《原神》这种高负载场景，天玑9000可以获得更高的帧率，并且功耗更低一点，消耗更少的电量，从而得到更好地续航。这要得益于天玑9000所采用的联发科全局能效优化技术，能够全方位覆盖不同IP模块，对全场景功耗进行了优化，提供强劲性能的同时帮助用户获得更长的续航时间。

值得一提的是，OPPO Find X5 Pro天玑版所搭载的天玑9000采用了旗舰级HDR-ISP图像信号处理器Imagiq 790，可以实现多个摄像头同时拍摄HDR视频，并且低功耗的优势，让手机在拍摄4K视频时可以默认开启HDR。通过实际拍摄的的样片可以看到，在逆光场景下，亮部和暗部都得到了非常不错的还原，依旧可以看到天空没有过曝，下方阴影处的建筑也没有黑成一片。

4K 30FPS视频截图

而而且得益于高性能的ISP，OPPO Find X5 Pro天玑版可以很好的处理不同焦段的多镜头切换任务，拍摄视频进行变焦时可以顺滑的切换多个摄像头，保障画面的流畅度和焦点的稳定，最高变焦数可达20倍。

另外就是天玑9000还有着联发科第五代AI处理器APU 590，强大的AI算力也让OPPO Find X5 Pro天玑版在开启AI视频增强时能够进行实时渲染并通过OPPO自研AI降噪算法进行画面处理。通过对比可以看到，开启后场景中的高光部分处理的要更好一些，远处暗部的天空处噪点也要少一些。

左：开启AI视频增强 右：未开启AI视频增强

写在最后

从这次对比的结果来看，OPPO Find X5 Pro天玑版有着非常出色的性能表现，天玑9000处理器达到了一款旗舰处理器该有的水准，在主流游戏的体验上完全不输骁龙8 Gen1机型，而且得益于天玑9000的不错的功耗控制，在一些场景下能够比骁龙8 Gen1产品消耗更少的电量，OPPO Find X5 Pro 天玑版找到了手机性能与功耗之间的平衡点。

OPPO Find X5 Pro天玑版可以说是OPPO与联发科相互选择、相互成就的结果，也是它们向各自领域高端市场迈出的关键一步。作为“破局者”，天玑9000交出了一份令人满意的答卷，让联发科的“一只脚”已经迈入了旗舰市场的大门，多年来的技术积累收获了不错的成果，同时它的出现让手机厂商和广大消费者有着更大的选择空间，后续的产品也非常值得期待。当然，联发科想要让“另一只脚”也迈过这扇大门依然面临着不小的挑战，面对深耕旗舰市场多年的高通，远没有到放松的时候，继续打磨产品才是唯一出路。