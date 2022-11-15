蔡司一英寸T*主摄+自研芯片V2，vivo X90系列拿出「梦幻」影像配置

【天极网手机频道】vivo日前官宣新一代旗舰手机 vivo X90 系列将于 11 月 22 日 19:00 发布，新机将全球首发天玑 9200 处理器。11月15日，@vivo官微预热新机影像亮相，接连发布了两张X90系列预热海报，正式宣布即将在新机中采用蔡司一英寸T*主摄以及自研芯片V2。

极致的硬件堆料，是手机厂商在影像画质竞争中的首选项。从目前先消息看，vivo X90系列的主摄模组将采用和索尼黑卡等单反相机同尺寸大小一英寸传感器IMX989，“底大一级压死人”理论依旧是手机厂商必争的战略高地，感光能力的增强，可以提升X90系列手机在弱光或夜景环境下，拍照、录像、运动抓怕等方面能力，也为专业创作者提供了更大的创作空间。

vivo品牌副总裁，兼品牌与产品战略总经理贾净东分享一英寸样张

X90系列虽拥有了一英寸的大底，但似乎不能满足其要求，更大的光圈才符合vivo在影像方面的极致追求。根据传闻，X90系列主摄光圈达到了f/1.75，远超行业内同底竞品，而这得益于vivo成熟的AOA小型化堆叠工艺，精细化组装摄像头，做出了行业唯一，让不可能成为现实，更大的光圈意味着更多的进光量。

除了在光圈上做文章外，vivo的影像工程师还在镜片材质和镀膜工艺上下功夫。vivo工程师采用超底色散高透玻璃镜片，透光性更好，加上全新蔡司T*镀膜，有效降低炫光和鬼影。在诸多技术加持下，成就了一英寸大底之王，让夜景效果更加纯净通透。

在镜头和传感器光学性能之外，对采集到的画面信息进行优化，才能输出更高质量或更符合用户需求的画面。简单来说就是一流的硬件还需要一颗智慧大脑加持，才能实现影像品质的飞跃。在影像智慧大脑上，vivo在自研芯片的道路上砥砺前行。经历过V1、V1+的实践后，在最近的vivo双芯沟通会上，正式官宣了X90将全系列搭配最新发布的自研芯片V2。今天，vivo同样官宣X90系列将搭载新一代自研芯片V2。

vivo自研V系列芯片的双芯影像功能，成就了vivo手机夜神镜头称号。在V2强悍的影像处理能力的加持下，X90系列可以让4K极夜的实时预览，也更加接近成片画质，最大程度缩小创作的不可控性，所见即所得，让手机屏幕成为导演监视器。 除了画质极佳的4K超感“夜视仪”，V2还具有超强的自适应视频HDR能力，可以应对复杂光源的超逆光夜景，实现炫彩夜景视频拍摄。

从近期vivo官方动作不难看出，其对X90系列可谓倾尽资源。不论是接连准备的影像分享会，还是同时首发天玑骁龙双平台，都让X90系列的话题度拉满。目前，我们已经能看到vivo X90系列“大致轮廓”，更多的完整信息，只等发布会的到来，大家对这款新机的影像能力还有哪些期待呢？欢迎评论区一起聊聊。