多维助力游戏旗舰 骁龙持续为黑鲨5系列提供技术支持

作者：夏初

【天极网手机频道】3月末，电竞手机品牌黑鲨正式发布了旗下2022年的年度旗舰――黑鲨5系列。全新一代黑鲨5系列不仅带来了科技范儿十足的外观设计，同时在性能表现、操控体验、音视频表现以及电池方面再次进化，真正成为了移动游戏端的全能选手，致力于为玩家提供极致的移动游戏体验。

意料之中，为黑鲨5系列提供核心算力支持的正是如今的全新一代骁龙8平台。骁龙8的作用体现在了黑鲨5优秀表现的方方面面，作为2022年的旗舰芯片，骁龙8不遗余力为黑鲨5系列提供技术支持。

全面跟进 骁龙为黑鲨5 Pro提供多维支持

作为黑鲨品牌多年的合作伙伴，高通在此次发布的黑鲨5系列中再次起到了不可替代的作用。本次黑鲨5全系搭载骁龙8系列移动平台，以旗舰黑鲨5 Pro为例，该机搭载全新一代骁龙8移动平台，加持第4代Snapdragon Elite Gaming，支持50余项游戏特性，端游级立体渲染、可变分辨率渲染进阶版VRS Pro、Adreno图像运动引擎让游戏画面丝滑流畅，全面优化用户在游戏过程中的每一个细节。

・GPU

相较于CPU的升级，此次全新一代骁龙8移动平台对于GPU性能的提升更为明显。GPU作为是图形计算最主要的算力核心，在游戏实时3D渲染、VR、AR、图像处理上发挥了重要作用，同时也承担着部分AI计算和通用计算的责任。

全新一代Ardreno GPU是高通5年来第一次整体架构的升级，同时也带来了骁龙史上前所未有的图形性能提升，渲染速度提升30%，能效提升25%，Vulkan图形性能提升高达60%。在高通全新的Adreno运动引擎技术加持下，整个游戏的运动场景细节更丰富，画质更高，还有立体渲染技术，对于画面的颗粒感也能进行渲染还原的更加逼真，对于游戏的沉浸式体验起到了重要的辅助作用。

Adreno HDR快速混合功能特性在诸如《和平精英》《崩坏3》等游戏中体现尤为明显。熟悉游戏底层的朋友们应该了解，烟雾、粒子特效对平台性能的考验是很重的，尤其是在多人竞技的大地图中，烟雾弹、手雷等特效更多。这个时候就容易造成画面卡顿、掉帧情况的发生。Snapdragon Elite Gaming的Adreno HDR快速混合技术正是针对这种游戏场景，实现游戏中常见的烟雾、爆炸、雨雪等重粒子特效场景进行底层驱动优化，增强了渲染效率，确保游戏关键时刻不卡顿。

・CPU

当然，采用Arm Cortex X2超级内核的全新Kryo CPU也带来了性能保证，较前代平台性能提升20%。X2超大核保证短时间高负载的性能需求，全新A710大核则负责持久的高性能任务处理，A510小核频率也得到升级。整体设计上实现了能效与性能的小幅提升。

对于黑鲨5 Pro来说，在如此强大的CPU & CPU双C协同之下，出色的性能释放也在情理之中了。黑鲨5 Pro性能表现不仅能够超过当下的旗舰机，在对性能调教更为激进的游戏手机中都名列前茅。安兔兔跑分能够超过111万分;实际游戏测试中，《原神》极高画质、60帧模式，平均帧数能够达到59.6fps;《王者荣耀》高清画质、高分辨率、极高帧率模式，平均帧数119.1fps;《和平精英》流畅画质、90帧模式平均帧数90.1fps。跑满帧数的丝滑感不是一般手机所能媲美的。得益于第4代Snapdragon Elite Gaming特性，黑鲨5 Pro现已支持诸多高帧率游戏资源，包括上述游戏在内的多个热门手游的144Hz、120Hz和90Hz版本一手掌握。

取得优秀的游戏表现同样还依靠黑鲨GameEngine游戏引擎的加持。黑鲨官方此次带来了GameEngine软件的性能优化升级，RAMDISK磁盘加速器功能可以大幅提高数据读写速度，大大缩短游戏启动和加载时间，根据用户的使用场景动态调度相应的存储技术，为玩家提供最佳的存储读写解决方案。在GameEngine游戏引擎的支持下， 黑鲨5系列的游戏帧率表现会更加稳定。

・操控

我们常说游戏中的战机转瞬即逝，它可能体现在FPS游戏中的遭遇战，当你从楼上一跃而下，如何对着地面的敌人完成跳跃、开镜、拉枪的一系列精准操作？它也可能体现在MOBA游戏的团战中，如果对面出现了一瞬间的走位失误，要怎样果断给到控制，实现秒杀C位、改变战场局势的效果？很明显，个人反应是一方面，屏幕接触到玩家手指并触发的低延迟同样重要。

迅捷操控助你成为“操作怪”。黑鲨重构了触控算法架构，精心调教触控的每一个环节，带来了全新的TouchControl触控大师方案，最终实现基于720Hz的触控报点率，触控算力提升20%、触控响应速度提升15%。当然，Snapdragon Elite Gaming所带来的Game Quick Touch特性也起到了关键性作用，能够极大地降低触控延迟，为玩家带来流畅跟手的疾速响应。或许这就是“中门对狙”的乐趣吧!我赌你开枪没有我快!

当然，作为一款游戏神器，屏幕操控是手拿把攥的基本操作。磁动力实体肩键也已经成为黑鲨游戏手机的标志性功能，开启新的操控维度。黑鲨5 Pro的磁动力实体肩键不仅优化了操作手感，还支持单键、双键等多种映射，配合屏幕压感实现“四指变八指”，打出眼花缭乱的操作不再是梦。

・AI

无论是在游戏还是影音娱乐过程中，视觉体验永远是最为直观的。在第7代高通AI引擎强大AI算力的加持下，黑鲨5 Pro首次将AI超分技术应用到视频场景，用户可以在观看视频时开启画质增强功能，畅享高画质视频内容，沉浸感拉满。

既然提到了AI在视频方面的作用，就再聊聊AI在黑鲨5 Pro上的另一个应用。黑鲨5 Pro还搭载了Thermal control关键器件热控优化以及AI进程监控，实现全方位Al深度学习和后台调校。这就好像给设备的各项进程控制带来了一个聪明的“大脑”。在AI的协助下，设备能够更好地分配和调用算力资源，更好地协调性能释放与温度控制，不断优化电池效率，这样就能让手机呈现出高效、低耗的表现，进一步优化手机不同系统部分之间的协同合作。

・音频

音频方面，除了黑鲨自身的硬件优势，Snapdragon Sound骁龙畅听技术便于玩家能够在游戏中享受超清晰语音和高品质音乐。同时，在业界顶级的NLC音频算法和音频硬件架构的加持下，黑鲨5 Pro在DXOMARK音频榜上再一次稳夺头名，持续为用户带来顶级音频享受。

黑鲨5 Pro在手机背部首次采用了第四颗麦克风，机身共计4麦克风阵列，结合麦克风降噪、HDR 等多种算法调优，在免提通话、录音等主要拾音场景提供最佳的收音效果，在游戏过程中的语音沟通同样意义非凡。“三二一开团!”或许不只是一句调侃哦!

对于游戏玩家来说，音画合一、听声辨位是取胜的关键所在。由于3.5mm耳机端口逐渐被主流机型所淘汰，真无线蓝牙耳机就成为玩家音视频娱乐的最佳搭档。不过由于存在链接延迟，不少TWS很影响用户的使用体验。在听音乐场景下用户感受不会很明显，但是在游戏场景中就会非常突出。FPS游戏中，听脚步是一项重要的技术细节。试想，如果耳机延迟过高，当你听到身边脚步的时候，敌人早已来到你的身后，这时玩家就很难做出反应;另一方面，开枪的声音延迟也会极大割裂玩家的游戏体验。

这里就不得不提到与黑鲨5系列一同发布的全新黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机降噪版。这款耳机在国内首发高通QCC3056芯片，也是支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听技术，是打造全链路无缝式沉浸音频体验的重要一环。全链路85ms超低延迟能够做到游戏声音近乎同步传输，音画合一效果拔群。黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机还拥有ANC自适应混合式主动降噪功能，支持高达40dB深度降噪，即便在嘈杂的环境下玩家也能够沉浸在游戏世界里。

无论是手机本身还是无线音频，Snapdragon Sound骁龙畅听技术都能够在低延迟、高质量、稳降噪等多个痛点给予技术支持。

骁龙助力移动游戏行业深度进化

提到黑鲨就不得不提到高通与骁龙，纵观历代黑鲨旗舰，每一代游戏王者的背后都离不开骁龙的技术支持。高通带来的诸多特性不仅在用户端起到了提升游戏画面、提升流畅度的重要作用，还对移动游戏工业、游戏开发者提供了更多可能性。

高通有着其他芯片厂商所不具备的优势――是基于自研的Adreno GPU，不需要靠ARM或其他供应商提供GPU驱动，这就让高通能够直接与手机厂商和游戏开发者进行驱动的专项适配和优化，Adreno GPU也就有条件进行专属的游戏开发工具和优化，搭载骁龙移动平台的机型就能够获得更好的游戏画面表现和操控体验。

高通致力于与游戏厂商进行深入合作，将底层先进技术以及强大软件工具给到游戏厂商，从软硬件层面打通游戏、手机、软件的全链条。举个例子，骁龙所支持的VRS Pro(可变分辨率渲染进阶版)特性能够帮助游戏开发人员在移动端实现更好的画质效果与操作体验。这是在初代可变分辨率渲染(VRS)的基础上进一步升级而来的。开发者可以通过基于屏幕位置设置渲染分辨率，降低非重点区域的渲染等级，让GPU能在画质、帧率和功耗之间取得更好的平衡。从开发者层面来说，他们有条件更好地分配图形资源并减少GPU工作负载，这也便于提升游戏性能、降低功耗，并且无需降低游戏的视觉效果。

音频方面的合作同样如此。Snapdragon Sound骁龙畅听技术让黑鲨自身的硬件优势如虎添翼。同时推出的凤鸣真无线蓝牙耳机在被纳入这套链路之后不再是一个单品，而是与手机软硬件紧密结合的游戏神器。

如果越来越多的游戏开发者、手机厂商与高通合作，将“黑科技”带入到移动平台，那么未来智能手机的游戏体验将有更多颠覆改变。Snapdragon Elite Gaming的诸多特性能够优化游戏、视频的方方面面;可变分辨率渲染技术加持，帧率提升的同时降低功耗，提升电池效率进一步延长续航时间;AI优化也让手机的应用更加智能……

在高通的推动下，移动游戏产业已然形成了良性循环的生态闭环，以高通为核心的“生态圈”“朋友圈”不仅打通了上游供应链、OEM厂商以及玩家，还从另一条通路连接了游戏开发者、服务提供商以及各个平台。设备与平台升级则能够为游戏开发者提供更大的发挥空间，制作更精良、更出色的游戏，而对广大玩家来说，极致的游戏画面、动人心弦的游戏音效咫尺可及。

无论是游戏开发者、OEM厂商还是用户，也不仅仅黑鲨5系列。骁龙正一步步打通全链条通路，在移动端游戏进化的每个细节都能见到骁龙的努力――骁龙致力于带来出色的移动端游戏体验。相信在未来，高通、骁龙能与更多厂商一道，为广大用户带来包括游戏体验、日常应用在内的各个层面更为全面、深刻的革新。