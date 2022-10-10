向XR看齐 第四代iPhone SE或将配备6.1英寸刘海屏

作者：景博健

【天极网手机频道】今年的春季发布会上，苹果发布了第三代iPhone SE，它依旧是延续了前代的设计，保留了Home按键，屏幕为4.7英寸，并搭载了A15仿生处理器，支持了5G，堪称“性能小钢炮”。不过虽然价格上比较便宜，但中意小屏产品的用户似乎没有那么多，这款产品也并没有在市场上掀起什么波澜，加上今年iPhone 14系列取消了mini版本，苹果看起来要放弃小屏产品，而第四代的iPhone SE似乎也将步入大屏行列。

DSCC创始人兼首席执行官Ross Young在接受MacRumors采访时表示，第四代的iPhone SE会配备6.1英寸IPS LCD屏幕，并且使用刘海屏设计，后置依旧为单摄，整体的规格会和2018年推出的iPhone XR类似，不过肯定会搭载更新的处理器，Ross Young的预测主要基于供应链端的消息，在苹果产品发布及其规格方面的预测上也一直保持着不错的准确度。

另外，此前也有传言表示，这款廉价产品将会像最新的iPad Air和iPad mini一样，在侧边的电源按键上集成Touch ID来代替Face ID，从而节约成本。我个人觉得可能性比较小，直接整体套XR的设计和规格，然后换成新一点的芯片，这样更为方便一些。

苹果预计会在2024年推出这款产品，考虑到目前iPhone的生产成本逐渐增加，为了保持更高的利润率，明年的产品可能在价格上进一步提升，如果这款廉价产品还能维持如今iPhone SE的4K左右价格，那么对于一些预算较低，又想体验iOS系统的消费这来说应该会是个不错的选择。