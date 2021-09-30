IDC预计，到2025年中国显示器市场五年复合增长率将达到2.4%

作者：HID

【天极网手机频道】IDC近日发布《IDC中国PC显示器追踪报告，2021年第二季度》，报告显示，2021年上半年中国PC显示器市场整体出货量1557万台，同比增长24.7%。由于IC等电子配件持续缺货导致市场供货不足，显示器整机成本持续上涨，二季度终端市场平均单价环比增长超过3.6%。IDC预计，IC短缺将在2021年第四季度持续缓解，至2025年中国显示器市场五年复合增长率将达到2.4%。

值得一提的是，传统的PC厂商联想、戴尔在供应链上的优势凸显，带动二季度捆绑台式机市场同比增长30.2%, 且市场份额得到了明显的提升。而非捆绑显示器市场同比下滑1.2%，以AOC、飞利浦为代表的传统显示器消费品牌二季度均大幅下滑。

另外随着高清视频、游戏以及摄影制作的软硬件技术提升，高分显示器越来越受到终端用户的推崇。从数据来看，二季度2K显示器保持大幅增长，同比增长21.7%。细分领域，受显卡缺货的波及，电竞显示器出货70万台，同比下滑17.6%。

从数据不难看出，国内显示器市场开始进入调整期，市场走向具有较大的不可确定性。而目前显示器整机成本仍然处于高位，为抢占市场份额，部分品牌率先下调终端市场价格，给整体市场出货节奏、渠道库存均带新的挑战。虽然IDC预测2025年中国显示器市场五年复合增长率将达到2.4%，但今明两年仍将面临不小的压力。