200W快充来了？最新消息称iQOO 10 Pro仅需12分钟即可充满电量！

作者：骷

【天极网手机频道】随着上半年新机发布潮的结束，下半年搭载骁龙8+ Gen1的新机也发布在即。而上半年发布的iQOO9系列搭载了骁龙8 Gen1处理器，标配120W快充的方案也获得了市场的好评。

随着下半年各家厂商新机发布会的预热，关于该系列的新一代手机爆料也终于来了。

据知名爆料博主大V的消息显示，iQOO10系列手机将于下个月正式发布，其搭载了骁龙8+ Gne1旗舰处理器，该处理器基于台积电4nm技术打造，CPU的X2大核由骁龙8 Gen1的3.0GHz提升到了3，2GHz，性能提升的同时功耗下降15%左右，性能表现据说比上一代骁龙8 Gen1有着十足的提升。

而该博主最新的消息则透露了更多关于iQOO10系列手机的细节：“iQOO10 Pro确定全球首发200W超级快充，上产线的充电器型号是V200100L0B0-CN，之前说过有线协议20V 10A最高200W，无线输出端20V 3.25A最高65W标称50W”。

伴随该则消息的出现，引起了不少用户的期待，后续该博主也爆料了更多的信息，其中部分爆料提到“有线快充确实快触碰到边际效应了，iQOO10 Pro超百瓦的实测耗时12min±”

其他消息显示，目前最快的百瓦充电速度大概是5分钟50%，超过百瓦的在5分钟70%，而在iQOO10 Pro 200W超级快充的加持下，iQOO 10 Pro仅需12分钟即可将手机充满电，相比之前的快充技术又是一次巨大的提升。不过并非iQOO10全系都采用200W的超级快充，标准依然采用iQOO9相同的120W快充技术。

再结合其他信息可以了解到iQOO10最高将搭载2K+OLED LTPO柔性屏幕，支持120hz高刷屏幕，并且支持大区域的超声波屏下指纹识别技术，镜头方面则是配备了5000W像素的大底主摄，影像系统也令人期待。

而标准版将采用一块支持120hz高刷的6.78英寸FHD OLED屏幕，并且支持DC调光。与前代对比，iQOO9则是采用了6.78英寸120hz高刷的三星E5 OLED柔性屏。影像方面则是采用了一颗主摄为5000万像素的大底镜头，辅以一颗1300万像素的超广角镜头以及一颗1200万像素的人像镜头，拍照效果非常不错。此外还搭载了4700mAh的大电池以及120W的快充。

只能说iQOO10标准版对比iQOO9的标准版只是常规升级，更多的大招还是要看iQOO10 Pro，不知道这次iQOO10 Pro除了200W超级快充之外还能给我们带来什么惊喜呢？

具体的还要等到发布会才能解锁更多参数，不过200W的快充技术一旦推出，一定又会引起一场腥风血雨，iQOO 10 Pro怕是这次又要屠榜了!