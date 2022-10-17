三星E5柔性直屏与双“猩”加持，iQOO Neo7锁定「年度卷王」

【天极网手机频道】iQOO此前官宣将于10月20日举办iQOO Neo7发布会，随后陆续爆料新机亮点。10月17日，@iQOO手机 官微再次预告新机将采用新一代三星E5柔性直屏，具备120Hz高刷新率、1500nit局部峰值亮度、HDR10+等强悍参数，带来同价位领先的显示效果。与此同时，天极网也收到iQOO Neo7新品发布会的邀请函，“双猩”引喻天玑9000+和独立显示芯片Pro+的双芯组合再升级，提前锁定「年度卷王」。

了解手机圈的朋友都知道，三星E5柔性屏因其卓越的显示效果、更好的功耗控制表现以及高昂的成本，故为当下旗舰级产品独占。此次，iQOO Neo7搭载三星E5柔性直屏，将顶级旗舰的显示效果带给更多的用户，实属诚意满满。

值得注意的是，iQOO Neo7这块三星E5柔性直屏是纯平直屏，并非传统的2.5D直屏。它对于降低误触有所帮助，观感也更为直接纯粹。官方还表示，除了三星顶级的显示工艺，iQOO将为这块游戏好屏赋予高质量的类DC调光、精准的屏幕色彩校准等。

可以看出，这次iQOO方面也是下足了功夫，在iQOO Neo7上堆满了料。“硬核双芯”天玑9000+携手独立显示芯片 Pro+，更有三星E5柔性直屏、120W 超快闪充、5000mAh超大电池和智能散热系统，iQOO Neo7以强大实力定义性能游戏体验的新标准，有望成为同价位最强并且最值得购买的产品。目前，新品现已开启全渠道预约，并将于10月20日正式发布，感兴趣的朋友不妨多多关注。