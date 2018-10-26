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苹果iPhone XR首销开始：拼多多价格已破发！

Yesky天极新闻 2018-10-26 09:44 我要吐槽

　　【天极网手机频道】随着iPhone XR的开售，今年三款iPhone新机已经全部上市。作为三款新iPhone当中价格最亲民的iPhone XR，从苹果秋季发布会之前就已经吸引了太多的目光，这也是一款被苹果公司寄予重望的一款iPhone。

　　iPhone XR

　　作为三款iPhone新机最为廉价的一款，iPhone XR同样搭载了苹果A12处理器，并支持Face ID，售价6499/6999/7899元。相比于今年iPhone XS/XS Max的定价，可以说是极具性价比了。

　　据了解，iPhone XR在屏幕、3D Touch和摄像等方面还是缩水比较严重的。iPhone XR采用的是较为低廉的LCD视网膜显示屏，分辨率只有1792×828、326PPI。另外，iPhone XR的屏幕不支持HDR显示，并且还砍掉了3D Touch功能，在视觉体验上和实际操作中都大大减分。并且，iPhone XR的拍照方面也进行了阉割，从双摄变为了单摄像头，不支持2倍光学变焦，从拍照功能和参数来看，或许还不如国产千元机。

　　来源于拼多多购买页面

　　在iPhone XR开售之际，已经有拼多多商家降价销售这款机型，售价为6088/6588/7388元，相较于官网价格直接降411/511元。iPhone XR的首销破发，让笔者想到了iPhone XS开卖的当天似乎也遭遇了相同的情景。

　　据了解，在产品线上，苹果对iPhone XR的安排就是为了走量，通过更低的价格来吸引更多的用户使用iPhone。并且首批iPhone XR有2/3货源都将投入到中国大陆市场。

作者：徐林辉责任编辑：徐林辉）
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