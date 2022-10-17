苹果即将推出新款iPad Pro，产品直接上架官网？

【天极网手机频道】九月苹果召开了秋季发布会，更新了iPhone 14系列、AirPods Pro 2、Apple Watch 8等多款新品，完成了新的一轮产品线更新。而按照苹果往年的节奏，十月预计还会召开一次发布会，更新iPad、iPad Pro以及MacBook Pro等系列产品。不过，事与愿违，近期有爆料信息称，今年十月苹果并不会召开发布会，而是将产品直接上架官网。

据了解，近日有外媒爆料称，苹果即将推出新款iPad Pro，但不会举办发布会，而是直接上架官网进行售卖。作为全新的iPad Pro，自上一代开始就已经采用苹果自研的M系列芯片，如今的M2芯片发布已有四个月有余，毋庸置疑地将会在新款iPad Pro上搭载使用。关于这款芯片的强大性能，想必有关注苹果动态的用户也比较了解，CPU性能提升了18%，GPU性能提升35%，可以说提高了用户使用其运行更多高负载任务的可能性。

而在外观设计上，新款iPad Pro基本沿用上一代的设计，背部的三针智能连接器将会升级为四针，传输带宽也会随之拓宽。这也就意味着，新款iPad Pro将不支持以往的妙控键盘，并且与市面上的大部分妙控键盘类型不一致，用户可能得从官方购买才可使用。此外，新款iPad Pro有望支持MagSafe充电形式，同时支持反向充电，为iPhone、AirPods充电。

其实，从以上配置来看，新款iPad Pro并没有进行过多的更新，只是一次简单的迭代更新，召开发布会的必要性不高。因此，从这个角度来看，苹果极有可能不召开发布会，而将其直接上架官网售卖。但目前又有一个问题，iPad 10与MacBook Pro系列产品是否也会直接上架官网呢？

笔者以为，iPad 10目前的爆料信息并不多，但从以往苹果的每一代更新来看，这一款入门级别的产品变动并不会很大，只是简单地进行“换芯”升级。倘若新款iPad Pro都直接上架官网售卖，那么iPad 10自然也会跟随其直接上架官网。

至于MacBook Pro系列产品，笔者以为其将会推迟发布。一方面，MacBook Pro系列，其搭载的是M系列芯片的Pro版本与Max版本，而距离M2更新的周期过短，M2 Pro与 M2 Max芯片预计很难在短时间内调试好。另一方面，苹果似乎在延长MacBook系列产品的更新周期，从今年新款MacBook Air的更新时间来看，距离上一次发布已经超过了一年半，所以本次的MacBook Pro系列产品完全有可能会推迟至明年三月，甚至更长时间才发布。

在笔者看来，苹果对于旗下的MacBook与iPad产品线，似乎在进行重新的规划。这里面涉及到更新的周期、提升的幅度、价格的变化等各方面数据，并不是一朝一夕就能完成规划的，目前仍然处在过渡期，更新产品的时间显得有点混乱。

对于消费者或者用户来说，现如今电子产品的更新频率实在过快。一款产品目前已经达到了“一年两更”甚至“一年三更”的状态，属实令人应接不暇，过快的更新频率自然显得产品本身升级不大，用户体验也随之体验下降，不免得不偿失。

对于厂商来说，作为耐用性逐步提升的电子产品，降低其更新频率，切实提升实际体验，才是关键，而不是盲目从众，以“挤牙膏式”的更新来占据市场，让消费者认不清产品的定位。最后，笔者建议，如果近期有购买旧款MacBook Pro或iPad系列产品的同学，可以稍等一段时间，根据苹果接下来的动态再决定是否购买旧款产品。