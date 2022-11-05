华为HDC大会第二日，华为Mate Xs 2开启卫星通信功能众测！

【天极网手机频道】昨天，备受瞩目的华为HDC大会正式召开，带来有关HarmonyOS的最新消息，并且分享华为在鸿蒙生态里做出的努力。今日，华为在HDC大会上官宣，华为Mate Xs 2将开启华为Mate 50上的北斗卫星通信功能众测。

随着近年来手机厂商都在高端市场推出折叠屏机型，华为也不例外在上半年推出一款定位轻薄的外折折叠屏手机华为Mate Xs 2。在一众动辄300g重量的折叠屏机型里，255g的华为Mate Xs 2显得格外轻盈。

下半年，华为带来HarmonyOS 3，让华为Mate Xs 2有了第一次进化。华为Mate Xs 2在HarmonyOS 3的六大功能加持下，在原有功能上进一步升级，使操作逻辑更加符合折叠屏。为了解决折叠屏软件生态问题，华为自研多项技术，通过系统底层优化来解决第三方软件适配问题。

今天，华为宣布将让华为Mate Xs 2拥有第二次升级，把华为Mate 50上备受好评的卫星通信功能带给华为Mate Xs 2。九月初，华为发布Mate 50系列手机时，就宣传称新机会搭载一项“捅破天”的技术，也就是后来被大众所熟知的卫星通信功能。

也许是大厂之间对于技术走势不分伯仲的敏锐程度，苹果在华为Mate 50系列新机发布第二天也带来了卫星通信技术。不过苹果的这项功能比起华为在技术上却有些逊色，不仅是使用了低轨卫星，而且只能发送预设的信息。

华为选择与已经建设20多年的中国北斗导航卫星合作，在北斗导航卫星区域短报文的功能基础上实现了卫星通信功能。这次负责华为Mate 50系列机型卫星通信功能的是北斗卫星群中的静止轨道卫星，相比低轨道卫星在通信时需要用户使用手机不断跟随卫星移动方向，华为的静止轨道卫星通信只需要用户对准一个方向即能成功通信。

为了解决将卫星通信功能“装”进口袋中的种种难题，华为工程师历时三年，从零开始，完成通信协议、软硬件开发、卫星系统搭建等一整套闭环系统的设计。并且横跨全国31个省份、直辖市、自治区来测试这套系统的稳定性，最终带给用户好用，安全的华为卫星通信功能。

这项功能可以让用户在没有网络的情况下，通过卫星通信编辑信息并且发送至指定联系人，向外界传递信息。这对于不少野外工作者、户外运动爱好者来说是个极大的好消息，同时得益于华为技术团队在功能上的不断突破，设计出一套完整的交互逻辑以及UI设计，使得用户在实际使用中能够极大降低学习成本。

如今华为开始布局卫星通信，现在已经将这项功能带到华为Mate Xs 2上，未来将会有更多华为新机搭载这一技术。华为Mate Xs 2卫星通信功能将于今日正式开启众测，想要体验的用户可以进入【我的华为App首页-北斗众测界面，即可申请体验。