Galaxy Z Fold 4外观曝光，内外屏长宽比有变化

作者：大飞哥

【天极网手机频道】5月10日消息，还有三个月左右的时间，三星下半年的“机皇”Galaxy Z Fold 4和Galaxy Z Flip 4就将亮相。实际上，去年发布的Galaxy Z Fold 3相比二代在外观上变化不大，反观是Galaxy Z Flip 3在外屏上提供了更大的显示面积以及更多元的配色。

近日，数码博主@i冰宇宙 曝光了Galaxy Z Fold 4的外观。曝料显示，Galaxy Z Fold 4和三代一样采用内外双屏设计，外屏比例为23：9，内屏比例为6：5，将会有米色、黑色和灰色这几款配色可选。

除此之外，Galaxy Z Fold 4将搭载骁龙8 Plus处理器，并且会搭载屏下摄像头。相比Galaxy Z Fold 3的屏下摄像头技术，Galaxy Z Fold 4的前置摄像头隐藏效果会更好一些，自拍素质也会进一步提升。

就在上周，Galaxy Z Fold 4和Galaxy Z Flip 4已获得3C认证，分别搭载4400mAh和3400mAh电池，并且都支持25W快充。

另据Galaxy Club消息，三星今年将推出三款可折叠设备，除了Galaxy Z Fold 4和Galaxy Z Flip 4之外还有一款全新的折叠屏手机。可能是三星首款卷轴屏手机，或者是之前曝光的三折式Galaxy Fold。

三星的折叠屏手机即将更新到第四代，但市场对折叠屏手机的热度似乎还差那么点火候。去年三星通过价格下探，将Galaxy Z Flip 3的价格控制在了7000元档，收获了一定的销量。

但纵观整个国内市场，换机甚至换折叠屏手机的欲望还有待激发。

根据艾媒咨询公布的调研数据显示，67.5%的受访用户不购买折叠屏手机的原因是“担心其质量问题”，59.5%的受访用户则因“价格贵”没有购买;对于折叠屏手机的期待，65.1%的受访用户表示期望折叠屏手机的硬件或软件能够得到改进。

也许更低的价格和更实用的功能才最终会促使普通消费者选择下单。