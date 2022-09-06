QQ开学季上线“QQ学生卡”交互功能，可一键查看注册Q龄

作者：白伫

【天极网手机频道】近日，QQ开学季正式上线了一个有趣的“QQ学生卡"交互功能。通过该功能QQ用户可一键查看个人下的账号Q龄与等级学院，并以此生成学生卡进行传播分享。当前在微博的相关话题下，网友纷纷在评论区或带着该话题分享晒出自己的学生卡。很多人调侃这又是一波回忆杀的节奏。

虽然这个操作看似暴露了咱们的年龄，但也直接见证了属于个人的成长时光，QQ承载了那些年有关我们太多美好的记忆。而且笔者依稀记得QQ账号除了可以通过我们本人自己申请之外，也可以通过朋友家人的赠送来获得账号。那时候没太多条件限制，猜测很多人都会有2到3个QQ账号。那会QQ玩法内容也不比现在丰富，但是我们依然沉迷其中不亦乐乎。大家互相空间留言，开通QQ农场抢菜偷菜等等。当下这些对于我们而言实在是很幼稚的事情，但却不能否认那份快乐。

话说回来，这个其实细看很像QQ等级展示的玩法。不过这个新推出的小功能看起来简明多了，很好玩很有意思。咱们用的腾讯QQ本身也已经23岁了，恍惚间仿佛是笔者身边同龄人般的存在。

跟着大家，笔者也第一时间领取了这一张学生卡。因为零几年手机不像现在这般流行，笔者在中学才有了第一个属于自己的QQ账号。所以学生卡显示笔者的Q龄为9年，在这个小小的虚拟空间里度过了3448天。那么大家是否还记得自己的QQ年龄呢？其功能操作也很简单，只需要在手机QQ应用的搜索栏中搜索“QQ学生卡”，就能直接一键领取这张永远有效的“学生卡”，同时一键查看Q龄和注册QQ的天数。