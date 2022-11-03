丝滑流畅「无阻尼」，新一代操作系统OriginOS 3下周见

【天极网手机频道】vivo日前宣布将于11月8日发布全新一代操作系统OriginOS 3，此次系统会更流畅、更好用、更有设计感，并将新增设计和功能，为用户带来“更得心应手”日常使用体验。而丝滑轻盈，持久流畅的系统体验将会成为OriginOS 3的首要特性。 目前，天极网已收到官方创意邀请函――磁流体演示瓶。在磁力的作用下，密封瓶中的磁流体近乎无阻尼自由流动，意指OriginOS 3的丝滑轻盈、持久流畅。

据了解，这一次OriginOS 3的视觉效果将更加突出，还将对底层、流畅等部分进行着重升级。新版本将带来包括全新的壁纸、全新的动画以及完整丰富的系统功能，像华容网格、原子组件以及行为壁纸等功能，也将带来不一样的新玩法与新体验。

值得一提的是，vivo官方社区近期还公布了首批内测机型，其中包括：vivo X Fold+/X Fold、vivo X Note、vivo X80/X80 Pro/X80 Pro天玑9000版以及vivo S15/S15 Pro，八款机型;iQOO则有iQOO 10/iQOO 10 Pro、iQOO 9/iQOO 9 Pro以及iQOO Neo6，五款机型，内测已于11月1日早上10点开始报名。而大家关心的的vivo X90系列，按照以往惯例它将出厂搭载OriginOS 3。至于OriginOS 3究竟如何实现持久流畅，并还会带来哪些惊喜彩蛋？11月8日，我们不妨期待。