OPPO Reno9 Pro+人像算法矩阵新升级，呈现自然原生肤质

【天极网手机频道】全新OPPO Reno9系列已发布，高颜值轻薄设计、流畅轻旗舰性能与双芯质感影像，带来全面“升杯”。尤其是影像能力上，在旗舰芯第一代骁龙8+移动平台和先进的马里亚纳X芯片加持下，双芯人像计算引擎迎来算法新升级，无论光影、色彩还是清晰度都显著进化，双芯拍人自然更有质感。

升级后的算法将HDR流程前移到数据未经压缩的Raw域进行计算。这使得Reno9系列拍摄影像的动态范围更高、画面更清晰、色彩还原更准确，对高光的压制能力提升，就算是在白天、暗光环境、稳定又或运动等不同场景下都能让画质和氛围感上升。

全新算法显著提升画面清晰度与动态范围，同时保留柔和、自然的画面观感;自然人像虚化算法模拟单反相机的虚化效果，进一步提升影像层次感，得益于马里亚纳 X支持HDR，不论夜间还是逆光场景，都能兼顾人物面部与明亮背景。所以即使是逆光拍摄，人像脸部轮廓依然清晰，面部表情明亮同时背景也清晰可见。

全新一代Reno9全系搭载与索尼深度定制的旗舰级传感器IMX709超感光猫眼镜头，在本身强大感光能力的基础上，进一步提升色彩还原和暗光拍摄的能力。

更加完善的原生肌理级美颜，基于深度学习的AI祛瑕疵算法，在去除自拍中的粗大毛孔、皱纹等瑕疵的同时，保留皮肤纹理和五官细节等面部特征，包括面部皮肤纹理细节，对皮肤的瑕疵进行修复，肤色以及肤质也进行了修饰，呈现出自然、真实且有质感的原生肤质。

强大的AF自动对焦系统，实现2x放大的自拍效果，能够拍摄眼、鼻、嘴、下颌线等部位超清特写，睫毛根根分明。与此同时，全新一代Reno9支持前置放大与美颜功能同步，便于拍摄五官特写。



AF自动对焦系统

不管是前置还是后置，不管是拍照还是视频，OPPO Reno9 Pro+都能很出色的完成自己想要的效果，尤其是原生肌理级美颜，肤质更加真实，肌肤纹理也清晰可见，与以往的“假美颜”说拜拜。目前新机已开启预售通道，如有需要的用户不妨前去官网了解。