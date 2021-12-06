三星Galaxy Tab S8系列平板渲染图曝光！最高配搭载骁龙8 Gen1处理器

作者：千年

【天极网手机频道】随着骁龙8 Gen 1处理器的发布，首款搭载该处理器的平板电脑也即将与消费者见面。此前Geekbench网站上出现了首款搭载骁龙8 Gen 1处理器的平板电脑，型号为samsung SM-X906N，也就是即将发布的韩版Galaxy Tab S8 Ultra平板电脑。如今该系列平板电脑的渲染图也已经曝光，预计发布日期已经近了。

12月6日，国外知名爆料达人@evleaks放出了三星 Galaxy Tab S8系列平板的“正面照”。

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8 Ultra

从图上来看，三星 Galaxy Tab S8 系列平板共有三款机型，都采用全面屏设计，Galaxy Tab S8 Plus和Galaxy Tab S8的边框较宽，Galaxy Tab S8 Ultra的边框极窄，屏占比更高。

此外，Galaxy Tab S8 Plus和Galaxy Tab S8都没有采用异形屏设计，前置摄像头安置在顶部边框内，而Galaxy Tab S8 Ultra则采用了“刘海屏”设计，屏幕顶部“刘海区域”放置了两颗前置摄像头。

据了解，Galaxy Tab S8 系列平板是三星下一代主推的平板产品，其中Galaxy Tab S8 Ultra定位较高，对标苹果iPad Pro，采用骁龙8gen 1处理器，拥有一流的性能水准。

此外，三星Galaxy Tab S8 Ultra还配备了一块高达14.6英寸的巨屏，分辨率为2960×1848，支持120Hz高刷新率，电池容量也达到了11500mAh。Galaxy Tab S8、Galaxy Tab S8+的定位较低，其中一款可能会采用骁龙870次旗舰处理器，两者分别搭载11英寸屏幕和12.4英寸屏幕。

许多人都担心骁龙8 Gen 1的功耗表现会“翻车”，但三星Galaxy Tab S8 Ultra庞大的机身应该足以压制住骁龙8 Gen 1的功耗，其较大的内部空间可以有效提升散热效率，从而保证骁龙8 Gen 1的性能得到有效释放。

安卓平板最大的问题其实不在于性能，而在于软件体验，比起性能释放，三星Galaxy Tab S8系列最应该做的是提升用户的软件体验，为用户提供符合大屏交互逻辑的系统软件，而不只是手机系统的简单放大。