vivo X Fold折叠旗舰即将于下周发布，多角度悬停带来新玩法

作者：墨将

【天极网手机频道】折叠屏手机因其展开态与传统手机交互体验完全不同，在影音、游戏、商务办公方面有着非常明显的优势，正因如此，业内外也普遍看好其发展。目前华为、三星等头部品牌均已推出折叠屏产品，而vivo即将成为下一个拥有折叠屏手机的品牌。此前消息显示，vivo将于4月11日发布旗下首款折叠屏手机――vivo X Fold。4月6日，@vivo官微传出消息，得益于领先的铰链技术，vivo X Fold将实现多角度悬停功能，在视频、阅读和输入，以及摄影等使用场景中，为用户带来全新的手机玩法。天极网现已收到vivo新品发布会的“大，集大成”邀请函，，内部是一个带有铰链的本子和带磁吸的柔性灯牌，契合vivo X Fold商务办公卖点。

根据官方视频透露，vivo X Fold在观看视频时能极大地解放了双手。在悬停状态下，手机可以稳稳地固定在桌面上，上半屏播放视频，下半屏实现播放进度控制、音量/亮度调节等多项功能。由于无需手持或支架辅助，vivo X Fold让用户获得了更加轻松便捷的使用体验，如：在视频会议等办公场景中，可以展现丰富的肢体语言;而在健身等运动场景中，可以一边播放教学视频，一边跟随视频中的动作做运动。

在需要阅读和输入的场景中，vivo X Fold更加方便商务人群随时随地移动办公。打开vivo X Fold并悬停在合适的角度上，可以实现上半屏阅读文字，下半屏输入文字。面对突发性的工作，如在乘坐高铁时需要紧急处理邮件，vivo X Fold可以轻松化身小型笔记本电脑，更加贴合电脑的输入习惯，助力高效工作。除此之外，多角度悬停功能配合蔡司影像系统，还能为手机带来了不一样的摄影玩法，比如拍照双屏预览、半折叠状态下可作为腰平取景器等等。

值得一提的是，此前消息透露vivo X Fold采用航天级浮翼式铰链、钕铁硼材料磁铁与浮动中板设计。其中仅仅是铰链硬件成本就超过1200元，或可实现30万次折叠，无论是成本还是折叠次数，都将是目前市面上折叠屏铰链之最。从铰链技术的突破到多角度悬停体验，从首款3D超声双屏幕指纹到蔡司影像系统，vivo X Fold立足高端旗舰，在性能和体验等层面对标市面高端折叠屏手机。至于新品还将带来哪些惊喜？4月11日，我们一同期待。