芯片级APP相机增强，Reno9系列质感影像

【天极网手机频道】自OPPO Reno8系列搭载马里亚纳MariSilicon X芯片后，OPPO Reno系列的影像实力大幅提升，与手机SOC构成了“双芯人像旗舰”，深受年轻消费者的好评。在OPPO Reno9发布后，其影像水平又有怎样的变化，可以跟随笔者来简单了解一下。

在硬件参数上，OPPO Reno9 Pro采用“5000万像素索尼IMX890大底主摄+800万像素120°超广角摄像头+200万像素4cm微距镜头”的后置三摄影像模组，以及3200万像素的索尼IMX709前置超感光猫眼摄像头。理论上来看，这一整套硬件素质还是不错的，能够适应多场景的拍摄需求。

而马里亚纳MariSilicon X芯片的加持，也让影像算力获得强劲的提升，能够在暗光、逆光等低照度的场景发挥显著优势，打造细节清晰、色彩真实的拍摄效果。尤其是RAW域计算技术，将复杂的计算前置在RAW域，为整体影像链路输出更准确的原始图像信息。无论清晰度还是动态范围都更胜一筹，带来极致纯净的画质。

这也就意味着，借助于马里亚纳MariSilicon X芯片的RAW域计算技术，Reno9 Pro+及Reno9 Pro为微信、抖音、快手等第三方APP相机赋予了夜景降噪与逆光HDR能力。无论是微信聊天中拍摄并发送图片与朋友圈，还是抖音APP内随手拍条短视频，拍摄效果都与系统相机出片别无二致。

此外，全新升级的人像算法矩阵，包含了双芯人像计算引擎、动态抓拍引擎、原生肌理级美颜、自然人像虚化等多项技术，进一步提升色彩还原和暗光拍摄的能力，帮用户轻松拍出质感人像，再次彰显“双芯人像旗舰”的风采。

总而言之，OPPO Reno9系列的影像配置是强上加强的组合，从软硬件层次进行底层优化，将“双芯人像旗舰”的称号再度坐实。更为重要的是，本次的Reno9系列将影像扩展至第三方APP相机，简化了用户冗杂的操作，带来行云流水般的拍摄体验。