信号不失联：中国电信发布天地翼卡，户外可拨打卫星移动电话

作者：弈秋

【天极网手机频道】5月17日世界电信和信息社会日，中国电信官方发布天地翼卡产品。官方信息显示，电信用户可以通过线上、线下渠道，便捷订购、开通天地翼卡功能，不需要换卡和换号码就可随时根据个人需要，接入地面4G、5G移动通信系统或天通一号卫星移动通信系统。电信用户开通了此功能后，就可使用现有号卡、现有号码即可拨打使用天通一号卫星移动电话。

天通一号卫星移动通信系统由我国自主研制建设，安全可靠，无论我们处于任何通信环境下，都可以与家人朋友或同事取得联系。目前中国电信作为国内唯一一家天地一体全业务的电信运营企业，一直致力于打造陆海空天一体化卫星通信能力，构建天地协同的立体网络。这次技术的应用，让用户不管在任何时候，随时保证信号永远在线。

身处城市地区的电信用户，可以使用天地翼卡畅享5G高速网络。当城市遭遇洪涝、地震、风雪等恶劣灾害，而此时地面移动通信网络不具备通信条件的时候，就能够使用天地翼卡接入天通卫星通信网络，与救援人员等其他人取得联系。

身处郊区户外、森林、沙漠、海洋、高山等地面移动通信网络覆盖不到的偏远地区，因为所处环境通信基站的基础设施跟不上，信号时有时无甚至没有。这时候使用天地翼卡接入天通卫星通信网络，可以和家人、朋友同事即时取得联系，保证用户的信号处于不失联的状态。

中国电信强化移动通信、偏远地区、应急保障等各种日常应用场景的融合互补，尽可能发挥天通卫星的独家运营优势，为所有电信用户提供全区域、全维度、全业务的泛在服务，真正实现随时、随地、随需畅享星地融合通信网络。

有效的户外通信网络为我们的出行提供了重要安全保障。现在手机可以拨打出卫星电话，即在户外也能够与家人同事朋友报一声平安，减少失联情况的发生。特别是对于爱好探险旅游的用户来说，如果有队伍一起出行，但出行难免会有分散行动的时候，而遇到当地信号差手机联系不上彼此的情况时，这个功能便能够在关键时刻发挥它的作用。