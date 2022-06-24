iPhone占据2022 Q1高端智能手机市场62%销量，稳居第一

作者：毛毛

【天极网手机频道】目前智能手机市场已经进入了一个怪圈，无论国产手机一年再怎么推出多款旗舰机型，始终“不敌”一年发布一次的iPhone。根据Counterpoint最新的数据报告显示，智能手机市场表现正在下滑，但iPhone占据了第一季度全球市场份额的62%，其中iPhone 13系列产品推动了销售，这是自2017年第一季度以来苹果的最高第一季度份额。

从数据图可以看到，其它厂商的高端产品销量加起来还不及苹果一家。三星高端手机市场份额从 2021 年的 18% 下滑到 2022 年的 16%，位居第二;华为高端手机份额也在短短一年内从 9% 大幅下降至 3%;OPPO 同比也下降了1%，份额为 5%;小米和vivo保持不变，份额分别为 4% 、3%。不过好消息是，尽管全球高端智能手机市场销量同比下降8%，但其表现仍然要好于整体智能手机市场。

得益于iPhone 13系列的热销，苹果的高端手机市场份额从2021年Q1的57%跃升至2022年Q1的62%。可惜的是，苹果曾经强有力的对手华为因为多方面因素的影响，在今年第一季度的高端市场份额仅有3%。而其他的安卓厂商份额基本没有变动，反倒还出现了下跌的情况。

归根结底，安卓阵营的高端机器给人一种实际体验匹配不上售价，即便在软硬件方面有所提升，但是在系统调校、性能上终归不太想，再加上昂贵的价格，让大多数消费者“无福消受”，反观iPhone 13，更小的刘海屏设计，屏幕刷新率、芯片、续航等方面相比上代有明显的进步，加之在近期的年中大促和外币汇率大跌的情况下，价格一度跌破5000元。有数据显示，618期间iPhone 13仅京东自营平台的销量高达282万部，远超国产手机销量。消费者也不是想不明白人，当然会选择价格更低、体验感更好的iPhone 13。

最后，安卓厂商虽然有各种专利和技术在手，但是如果想要挑战苹果，还是要在系统、软件调校等方面下功夫，或者将价格下调，不至于给大家一种“以前没钱买国产旗舰，现在没钱买国产旗舰”的感觉。