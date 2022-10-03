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iPhone 14 Plus交货时间延长，Pro机型需求量仍很大

2022-10-03 09:22:00 作者：大飞哥

  【天极网手机频道】10月3日消息，自上市以来iPhone 14 Pro系列已经证明是非常受消费者欢迎的系列机型。而根据摩根大通分析师近日的苹果产品可用性跟踪报告中则提到，情况与前一周类似，Pro机型需求强劲，非Pro机型需求疲软。

  然而，iPhone 14的一线生机或许是iPhone 14 Plus。随着10月7日发售日期的临近，该机型的交货时间开始延长，超过了除美国以外的大多数地区的首发日期。摩根大通认为，这是一个迹象，表明随着发布日期的临近，该机型正在得到消费者的青睐。

  总体而言，iPhone 14、Pro和Pro Max在所有地区的平均送货时间分别为2天、33天和40天。相对于iPhone 13，iPhone 14的交货时间更短，iPhone 14 Pro的交货时间符合要求，甚至略低，而Pro Max的交货时间更加延长。 

iPhone 14 Plus交货时间延长，Pro机型需求量仍很大

  在美国，iPhone 14的交货期稳定在4天，而Plus似乎在跟踪其首次供货日期。相对于iPhone 13和iPhone 13 mini在这个阶段不太有利，发货时间分别为14天和20天。Pro和Pro Max的交货时间略有增加，为32天和39天。

  在Apple Store店内，iPhone 14和Pro可以当天提货，而Pro Max则需要等待。 

iPhone 14 Plus交货时间延长，Pro机型需求量仍很大

  在中国市场，Pro机型的交货时间分别增加到36天和43天。同时，iPhone 14的交货时间仅为两天，低于一周前的4天，而截至目前，14 Plus的交货时间则超过了10月7日以后。

  在德国和英国，iPhone 14是次日交付，iPhone 14 Plus显示定于发布日交付，相比2021年的iPhone 13和13 mini受欢迎程度明显较低，在Pro版方面，德国的交货时间小幅增长，但在英国保持不变。

  在可穿戴设备供应链的追踪数据显示，对Apple Watch Ultra的强劲需求令其出货时长又持续了一周，交货时间为26天，虽然比一周前的30天略有下降。Apple Watch Series 8的表现为16天，一周前为19天，Apple Watch SE的交货时间从8天下降到6天。 

iPhone 14 Plus交货时间延长，Pro机型需求量仍很大

  第二代AirPods Pro目前在全球的交货时间为4天左右，但中国市场除外，交货时间现在从4天延长到了11天。

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