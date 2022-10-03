iPhone 14 Plus交货时间延长，Pro机型需求量仍很大

作者：大飞哥

【天极网手机频道】10月3日消息，自上市以来iPhone 14 Pro系列已经证明是非常受消费者欢迎的系列机型。而根据摩根大通分析师近日的苹果产品可用性跟踪报告中则提到，情况与前一周类似，Pro机型需求强劲，非Pro机型需求疲软。

然而，iPhone 14的一线生机或许是iPhone 14 Plus。随着10月7日发售日期的临近，该机型的交货时间开始延长，超过了除美国以外的大多数地区的首发日期。摩根大通认为，这是一个迹象，表明随着发布日期的临近，该机型正在得到消费者的青睐。

总体而言，iPhone 14、Pro和Pro Max在所有地区的平均送货时间分别为2天、33天和40天。相对于iPhone 13，iPhone 14的交货时间更短，iPhone 14 Pro的交货时间符合要求，甚至略低，而Pro Max的交货时间更加延长。

在美国，iPhone 14的交货期稳定在4天，而Plus似乎在跟踪其首次供货日期。相对于iPhone 13和iPhone 13 mini在这个阶段不太有利，发货时间分别为14天和20天。Pro和Pro Max的交货时间略有增加，为32天和39天。

在Apple Store店内，iPhone 14和Pro可以当天提货，而Pro Max则需要等待。

在中国市场，Pro机型的交货时间分别增加到36天和43天。同时，iPhone 14的交货时间仅为两天，低于一周前的4天，而截至目前，14 Plus的交货时间则超过了10月7日以后。

在德国和英国，iPhone 14是次日交付，iPhone 14 Plus显示定于发布日交付，相比2021年的iPhone 13和13 mini受欢迎程度明显较低，在Pro版方面，德国的交货时间小幅增长，但在英国保持不变。

在可穿戴设备供应链的追踪数据显示，对Apple Watch Ultra的强劲需求令其出货时长又持续了一周，交货时间为26天，虽然比一周前的30天略有下降。Apple Watch Series 8的表现为16天，一周前为19天，Apple Watch SE的交货时间从8天下降到6天。

第二代AirPods Pro目前在全球的交货时间为4天左右，但中国市场除外，交货时间现在从4天延长到了11天。