三星承认未做好准备就推出Galaxy Fold 具体上市时间还未知

作者：毛毛

【天极网手机频道】近日有外媒报道，三星电子公司首席执行官高东真对于Galaxy Fold暂缓推出一事发声，首次承认三星在还没有做好准备的情况下就推出Galaxy Fold，高东真表示：“我承认，我在对待这款折叠屏手机时存在一些偏差，但我们正在补救当中。” 高东进还说，“三星目前正在对2000多台设备进行全方位的测试。我们确定了所有的问题，有些问题我们甚至都没有想到过，但多亏了我们的测评员，大量的测试仍在进行中。”虽然没有再进一步解释这件事，但也表明了三星推出Galaxy Fold这件事确实是操之过急了。

早在今年2月份，三星发布旗下首款折叠屏手机Galaxy Fold，并表示这款产品将于4月26日率先登陆北美市场。不过在经过媒体评测屏幕有缺陷翻车后，Galaxy Fold取消了在中国的发布会以后推迟发售，同时收回了超过2000台的测试机。

对于三星这一举动，英国《独立报》分析认为，三星可能受到了来自华为、小米等中国手机厂商的竞争压力，导致三星在没有进行足够的测试之前就匆忙发布了Galaxy Fold。

自从三星在4月底推迟上市后，就一直没有消息，在这期间也没有任何迹象显示Galaxy Fold会再次上架，让一直期待折叠屏手机的用户失去了耐心。不过在6月17日，三星显示器业务副总裁金成哲表示折叠屏幕存在的问题大部分已经解决，Galaxy Fold也已经做好上市的准备了。当被问及Galaxy Fold最终的发售日期时，高东进拒绝透露更多细节，只是表示“再给我们一点时间”。