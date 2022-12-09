市面规格最高的2K直屏旗舰开启预售，iQOO 11售价仅3799元起

【天极网手机频道】未来电竞旗舰iQOO 11系列于12月8日正式发布，这款旗舰新品搭载第二代骁龙8及自研芯片V2，标配2K E6 144Hz全感屏，是2022年年末打造的有专业电竞体验的高性能旗舰，可能是目前市面上规格最高的2K直屏旗舰。目前新机已经正式开启预售，喜欢的朋友可多关注。

据了解，iQOO 11系列首批搭载高通骁龙8 Gen2处理器，性能更高的同时功耗更低，可以有效改善长时间性能释放时的发热与降频问题。配合UFS 4.0和LPDDR5X，iQOO坚持并引领的性能铁三角，三者合力，让性能迸发出更加强悍的源动力。iQOO 11搭载120W超快闪充和5000mAh双电芯大电池的组合，不仅充得快、更是玩得久。

iQOO 11搭载2K高分屏以及最新一代E6发光材料。这块屏幕还支持1440Hz高频PWM调光、1.6万级调光，以及自研屏幕色准算法，可为用户带来更柔和的人眼观感，缓解视觉疲劳的同时，让色彩显示更加准确。自研XDR引擎，使照片、视频更加通透，明暗对比度更高。

凭借强悍性能、高效散热及专业电竞操控，iQOO 11再次成为KPL/KIC赛事官方指定用机，为用户提供专业电竞选手同级别的热血体验。

依托于自研芯片V2，iQOO 11系列通过19 种王牌影像算法硬化、重塑芯片结构和DLA 芯片加速器三大技术，让性能和影像加倍强悍。同时，自研芯片V2结合软件算法的突破效果，让iQOO 11系列的极夜场景效果进一步提升，获得旗舰级别的夜景视频能力。

iQOO 11正式全面开启预售，并将于12月12日上午十点正式开售。iQOO11共有5个版本可供选择，8+128版本售价3799元;8+256版本售价4099元;12+256版本售价4399元;16+256版本售价4699元;16+512版本售价4999元。

同时双十二同步火热销售中，12.8-12.12部分机型至高24期免息，以旧换新限量抢5199元补贴，购买新品iQOO 11系列和Neo 7se限时加赠半年延保和入耳式耳机，新年惊喜不容错过。