国货旗舰机来临 华为Mate 10会有哪些亮点?

【天极网手机频道】继三星、苹果、谷歌之后，科技圈最值得期待的手机厂商发布会当属华为。而华为下半年的重头戏当属即将发布的华为Mate 10!目前已确定该机的发布会时间为10月16日，发布地点在德国的慕尼黑。那么这款千呼万唤始出来的手机将会有哪些亮点？你对它又有哪些期待呢？

首先是拍照方面，最近几年的华为和徕卡之间的合作可谓是“天作之合”，最新的华为P10已经搭载了第二代的徕卡双摄镜头而不久前华为终端手机产品线总裁@华为何刚在微博上表示，“华为Mate 10将从照相、网络速度、芯片性能等得到很多创新，但最值得期待的是我们在AI的创新。”这就证明华为Mate 10将搭载新一代的徕卡双摄。

其次是AI方面的创新，这就意味着华为Mate 10将搭载新一代的麒麟970显卡，将AI应用到面部识别等方面，或许是面部解锁或者是像努比亚一样的优化人像。同时该机将采用安卓8.0系统，运行EMUI6.0界面，或许在Mate 10身上将会开发出AI的新玩法。

最后就是屏幕方面。今年的手机屏幕以全面屏为主打，成为华为首款全面屏高端旗舰，结合之前所说的对于AI的创新使用，我们或许能够期待面部识别解锁出现在华为Mate 10的身上。

究竟华为Mate 10能否成为今年PKiPhone X的一员悍将，明天的发布会就将揭晓！

（ 作者：一二没有三 责任编辑：邵婷）

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