外媒指出iPhone 11热卖两大原因：便宜、用户设备老化

作者：黑子可可

今年新 iPhone 的销量明显高于预期，国内天猫在发售后一分钟内成交额破亿，首日的销售数据较iPhone XR增长了335%，京东 iPhone 11预售销量同比增长480%，全球市场也对 iPhone 11 系列出手抢购，今年早些时候，苹果要求供应商在2019年生产7000万到7500万部iPhone手机。其中的 iPhone 11，有着更多彩的外形和更低廉的售价因而备受用户欢迎。

据外媒 bloomberg 报道称，苹果 iPhone 11 的市场需求之所以高于预期，主要是因为两大原因，一是便宜，二是用户手中的设备逐渐老化。以国内市场而言，iPhone 11 的起售价比去年的 iPhone XR 便宜了近 1000 元，同时拥有最新的处理器和超广角相机。另一方面，数年前实现了最大出货量的 iPhone 6 系列产品，如今已经不支持最新的 iOS 13 软件系统，伴随着设备和电池老化，用户对新机也有了较大需求。

一项消费者的兴趣调查表明，苹果正在解决近年来市场存在的一个问题“许多人想要最新的 iPhone，但因为价格过高而放弃了”，iPhone 11 的出现弥补了这一市场空缺，而它与高端的 iPhone 11 Pro 相较而言，只是缺少了一个前作 iPhone 上的 2X 长焦镜头，以及一块目前最为出色的高动态高分辨率屏幕，但对于用户而言的，iPhone 11 的屏幕已经够用了，相关评价数据页显示用户给到 iPhone 11 的评价都很积极，并表示 iPhone 11 的超广角镜头与 iPhone 11 Pro 的别无二致。

而分析师的数据也显示，iPhone用户平均每四年升级一次设备，倒推至 2015 年的 iPhone 正是出货量最多的 iPhone 6 系列，也意味着今年的 iPhone 11 拥有庞大的潜在换机群体。