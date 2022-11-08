2022 VDC开幕：vivo展示IoT生态、隐私安全保护等多领域成果

【天极网手机频道】11月8日，2022 vivo开发者大会正式召开，此次大会以“MORE，近你所想”为主题，大会共设有1个主会场及9个专场。现场，vivo正式发布了OriginOS的最新版本――OriginOS 3，并围绕产品、系统、技术、平台和服务等方面，与开发者及行业伙伴一同探讨体验升级、技术合作、IoT和互联网产业未来的趋势与机遇。

vivo高级副总裁、首席技术官施玉坚

在下午进行的主会场中，vivo高级副总裁、首席技术官施玉坚分享了vivo在生态和战略上的新思考，他指出：“作为连接用户与开发者之间的平台，vivo要坚持从用户的真实需求出发，不断创新和优化产品、以人文理念思考解决方案，通过不设上限的持续研发投入，拓展消费电子行业人文与科技的边界。”

2022 vivo开发者大会施玉坚演讲

施玉坚认为，对“健康、长久”的追求决定了 vivo 是一家坚持长期主义、走可持续发展道路的公司，vivo想要确保企业经营的飞轮持续运转，在发展过程中一定要做到企业与自然环境、资源环境以及社会环境的平衡，并积极承担相应的社会责任。

大会现场，vivo 副总裁、OS 产品副总裁周围发布了用户期待已久的OriginOS 3，并介绍了其新特性和新功能。他表示，vivo今年再次聚焦如何把相同配置的机器，调教到更好的性能，把极致的流畅体验带给用户。为此，OriginOS 3推出了全新的智算中枢，致力于实现前所未有的丝滑轻盈和持久流畅。同时，OriginOS 3还升级了如超级小窗在内的诸多新功能。最后，周围宣布OriginOS 3内测将于11月9日开启，公测将于11月下旬起分批开启。

vivo 副总裁、OS 产品副总裁周围

让科技服务美好生活 共建万物智联体验

在OriginOS 3发布环节后，周围聚焦IoT、人文及开放生态等领域分享了vivo一年来在产品与技术上的重大创新和生态合作上的机会。在IoT领域，vivo聚焦用户核心场景，深耕智慧出行、智能家居、智慧办公、运动健康、影音娱乐五大场景，持续推出新功能，提升用户体验，携手生态合作伙伴为用户持续共建万物智联体验。

智慧办公方面，vivo进一步升级用户多设备的跨端协作体验，计划将会推出PC办公套件、超级剪切板和远程控制等功能。vivo的PC办公套件将会是行业首次打破了Android、Windows和macOS之间的壁垒，让用户可以在电脑上查看手机的通知信息，接听手机来电，为用户提供流畅高效的跨端体验。超级剪切板支持了设备间文字、图片的复制粘贴，让不同设备间的协作更加方便。同时，为了打破办公的地域限制，vivo自研远程控制电脑的功能，实现设备间画面端到端传输并对网络传输做了加密处理，保障安全无忧。

2022 vivo开发者大会周围演讲

影音娱乐方面，vivo为音乐发烧友带来了全链路无线Hi-Fi技术，在耳机内利用高性能DAC芯片及超宽频高清单元，将手机和蓝牙耳机之间的传输码流最高提升至1.2Mbps，实现了CD级无损编解码，完成了从音源接收到输出的全链路无线Hi-Fi效果。

智慧出行方面，vivo持续打磨智能车载的使用体验，现已支持奔驰EQS、宝马X3等更多车型，同时也与合作伙伴一起落地了特斯拉Model 3、小鹏G9、凯迪拉克等车型的数字车钥匙，力求为用户带来高效、便捷的出行体验。此外，vivo还将在不久的将来推出智能车载3.0，带来vivo Key+、车载投屏、手车互融三个方向上的体验升级。

关注弱势群体 让科技创新惠及每一个人

vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜在vivo首版可持续发展年报中曾提到：“我们努力让科技创新惠及每一个人，连接美好数字未来。”持续为弱势群体服务，现实“万物可以被看见、被听见、被理解;让人与人、人与环境、人与设备都能无障碍沟通”，是vivo人文关怀团队不变的初心。为此，vivo面向老人、儿童以及对视听有特殊需求的人群，加大了产品功能研发与体验优化，致力弥合数字鸿沟，让每个人都可以享受到科技带来的美好。

对于社会普遍关注的听障人群，vivo认为语音转文字、文字转语音，文字转手语、手语识别转文字是方便这类人群能够更快融入社会沟通的4个核心要素。目前，语音识别，语音合成，虚拟人手语合成这三个方向行业内都已实现了技术突破。

经过多年的钻研，vivo通过自研的AI识别算法终于实现了手语识别方向上的突破，补上了听障人群沟通4大基础技术的最后一块短板。周围表示：“vivo目前的算法已经可以识别1200个手语词汇，准确率在80%以上，已经达到汉语四级的理解水平，可以就基础的话题进行讨论。未来，vivo将努力覆盖汉语六级水平。同时，vivo的手语合成技术，目前已经覆盖了国家通用词典8000+的词汇，实现了文字到手语的顺畅翻译。”

vivo还希望携手行业伙伴通过JoviKit向全行业开放手语识别的能力，希望与开发者和行业伙伴，共同推动手语识别技术的发展和落地，让手语识别技术走向成熟，让听障人群在与人沟通时，更便捷，更高效。

2022 vivo开发者大会周围演讲

在助老方面，为便于老年人的日常使用，vivo 参考《移动终端适老化技术要求》行业标准，从屏幕显示、音频控制、语音交互、远程辅助等六大维度进行创新设计。同时，vivo也在积极参与适老化的行业建设，联合信通院共同推进《移动终端适老化研究》工作，并且荣获电信终端产业协会一等奖。

在未成年人关怀方面，vivo 积极探索面向青少年健康使用电子产品的解决方案，推出了儿童模式和孩子守护功能。并在vivo Pad上首次面向行业发布《移动终端儿童青少年保护功能认证》，此外，vivo的未成年保护解决方案也获得了国家权威实验室-泰尔认证中心的认可。

安全隐私保护之路没有尽头

安全同样是vivo从未忽视的领域。本次开发者大会上，vivo首席安全官鲁京辉分享了过去一年vivo为保护用户隐私安全而做出的努力。他表示，应用程序的透明可控是用户最关心的安全问题。vivo优化了应用行为记录功能，记录下手机里应用的各种行为，帮用户更准确的判断权限使用是否存在风险。同时，系统还可通过隐私看板，以图表的形式，向用户展示各种敏感权限的访问次数。面对某些有可疑行径，但又必须保留的应用时，vivo的应用隔离箱功能，可让用户对行为可疑的应用进行隔离，此时该应用的权限使用会受限，应用对敏感数据的读取会返回空白结果，最大限度的保护你的隐私安全。

vivo首席安全官鲁京辉

随着手机和互联网的普及，电信诈骗也呈高发态势。为此，vivo在原有千镜安全架构的基础上，推出了业内首个全层级设备可信状态综合计算引擎――千镜可信引擎。它通过对手机芯片、内核、框架和应用等各层级要素进行综合计算，判断手机的安全性，给出可信度量指标，支撑上层应用进行风险识别和风险控制。此外，vivo还与支付宝、富途牛牛等伙伴进行合作，有效识别出可能的风险交易，及时向用户预警，守护支付安全。

此外，鲁京辉还表示，vivo将部分基础安全能力，以安全工具的形式开放给开发者与合作伙伴一起为用户打造更安全的应用生态。现场还发布了隐私与合规检测平台、 应用安全检测平台及代码安全扫描插件三款安全工具。

vivo在安全隐私上的努力，得到了全球多个权威机构的认可，通过了多项严格的安全和隐私认证。最近一年，vivo参编了30多项国家、行业和团体标准。最后，鲁京辉还在现场正式向全球发布《vivo安全与隐私保护透明白皮书》，透明展示vivo的安全努力。鲁京辉强调，没有绝对的安全，但有绝对的安全努力，安全与隐私保护之路是没有尽头的，有的只是vivo不懈的努力!

兼顾商业价值与用户体验，与合作伙伴共创价值携手共赢

在开放生态方面，围绕着开发者最关切的三个问题：体验提升、降本增效和商业成功，vivo在持续打造和升级更加便捷、更加高效的开放能力和服务以提供给广大开发者。

在大屏适配方面，vivo在金标联盟联合友商制定大屏适配标准，极大简化和缩短了开发者的适配工作量。并于今年8月份发布了大屏适配白皮书，开发者可以在vivo开放平台上下载使用，目前已经在X Fold+上，主动适配了TOP5000+的应用。此外在办公生态方面，vivo已协助150家企业，为它们提供vivo push、消息透传、企业VPN解决方案等能力。

大会最后，周围表示，在持续推进和开发者合作共赢之余，vivo也一直致力于参与行业建设，携手联盟伙伴共建产业繁荣。vivo目前已经加入了诸多行业联盟、标准组织，并在其中承担要职，目前已获得工信部授予的人工智能揭榜优胜单位以及世界互联网大会颁发的科技创新奖等殊荣。vivo是科技产业链条中和用户距离最近的一环，也始终把用户放在第一位，倾听用户的声音，关注并实现用户的需求。从手机的智能化开始，伴随音乐生态、影像系统、5G应用、折叠新形态，以及未来更多创新领域的诞生，vivo 始终希望携手合作伙伴共创未来，持续为用户带来便捷美好的产品体验。