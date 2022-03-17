iPhone外观要安卓化？iPhone 14 Pro CAD渲染图曝光，“！”造型有点丑

作者：毛毛

【天极网手机频道】关于iPhone 14系列的外观设计其实在网络上流传已久了，什么版本都有，前段时间有知情人士透露iPhone 14系列摒弃“铁刘海”设计改用横向的“!”设计，虽然很不理解，但想想苹果的“铁刘海”也用了这么久，想换换风格也无可厚非。近日，外媒91Mobiles爆出了iPhone 14 Pro外观CAD的一系列渲染图，宣称是基于制造工厂的iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Max工厂的CAD制作。从新的渲染图来看，iPhone 14 Pro系列的外观貌似与此前爆料的“!”设计消息一致。

据悉苹果放弃“铁刘海”的原因是为了提高屏占比，选择感叹号的原因是不愿意放弃3D Face ID。在国产手机普遍采用屏下指纹解锁以及人脸解锁的今天，苹果却始终认为指纹解锁不方便，从而坚持Face ID，即便现在iOS 15.4支持带口罩识别解锁支付，但也仅仅支持iPhone 12系列之后的新机型，像是iPhone 11系列、iPhone X这类机型的用户而言根本就不方便，只能说苹果在听用户心声这方面真的要一倔到底了，

除了逐渐安卓化的“!”设计，Face ID传感器和前置镜头将会放置在这里;机身背面则采用了与iPhone 13 Pro相似的设计，依旧是方形的后摄三摄模组，据说会采用4800万像素影像模组;而中框依旧是直角边框，底部的接口以及侧边按键也没有发生变化，顶部的边框容纳了扬声器格栅。

正面，据报道iPhone 14 Pro将保留与iPhone 13 Pro相同的6.1英寸显示屏尺寸。而且大概率也将继续采用120Hz的ProMotion OLED显示屏。在核心配置上，iPhone 14 Pro系列将采用新的A16仿生芯片组和6GB内存。另外，iPhone 14版本依然会延续刘海屏和A15仿生芯片。

总结来看，虽然每次网络上都流传着新机的设计，而且每次都要被这个感叹号的设计吓到惊叹，因为实在不能理解这个设计到底是怎么想的，不过就像iPhone 11系列开始的后置三摄那样，一开始也是被人说太丑了，但是等到新机发布上市开售的时候总是抢到断货，或许iPhone 14系列上市之后也可能是“真香”系列吧？