又挨骂！iOS 15.4续航测试结果对新机极其不友好

作者：毛毛

【天极网手机频道】前阵子iOS 15.4推出之后不少用户已经完成更新，但是翻车来的太快，被用户吐槽最多的就是续航问题，本就不富裕的续航在更新之后更是雪上加霜。对此，油管博主 iAppleBytes 为了进一步证实iOS 15.4是否真的如大家所说的那样续航翻车，对 iPhone 13、iPhone 12、iPhone 11、iPhone XR 和旧款机型(包括 iPhone 6s、iPhone 7和iPhone 8、iPhone SE)进行了 iOS 15.4 电池消耗测试。

根据测试来看，iPhone 13在100%电量的情况下持续了 8 小时 26 分钟，比 iOS 15.3.1 少了 8 分钟。iPhone 12持续6 小时 34 分钟，比iOS 15.3.1减少了 22 分钟;iPhone 11 的测试结果相差不大，持续了 5 小时 11 分钟。值得注意的是，在旧版iPhone机型上，电池寿命增加了20至30分钟不等，与iOS 15.3.1相比是增加了不少的。

所以总结下来，iOS 15.4续航能力确实有提升，但仅仅是对于旧机型，这也不能怪那些拿着新款iPhone的用户吐槽了。

除了系统更新之后带来更拉胯续航之外，手机发烫、存储减小等等问题一个都没落下，估计现在应该有很多用户在后悔为什么毫无理智选择了“闭眼冲”更新系统。

不过新系统也不是完全翻车，起码戴口罩解锁和支付还是值得表扬的。另外在隐私保护方面，添加了新的明确的提示，告知用户“在世界许多地区使用 AirTag来跟踪他人是一种犯罪行为”。它还提到，若用途此目的，AirTag可以被受害者检测到，执法部门也能能够识别这个AirTag的用户。

最后还是给大家一个忠告，一时更新一时爽，当出现bug的时候，前路渺茫，更无后路可退，且更且珍惜。