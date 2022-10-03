搭载骁龙8 Gen2，华为P60系列最快明年3月发布

作者：大飞哥

【天极网手机频道】10月3日消息，今年9月，华为Mate 50系列时隔两年正式亮相，华为凭借自研XMAGE影像、北斗短报、昆仑玻璃等特性，新机推出后受到许多消费者抢购，市场也出现了部分型号一机难求的现象。

按照华为新机迭代的策略，下一款旗舰新机将会是华为P系列。近日，微博数码博主厂长是关同学透露，预计华为P60系列发布会时间定在2023年3到4月期间。

虽然定位4G机型，依旧缺席5G，但P60系列会搭载高通将在年底发布的旗舰SoC――骁龙8 Gen2，博主还提到，P60系列的工程版相机部分惊喜不大，不过可以期待下软件上的新技术。

据爆料，骁龙8 Gen2采用台积电4nm工艺，采用1+2+2+3八核心架构设计，由一颗X3超大核，两颗A720大核，两颗A710大核以及三颗A510高能效核心组成，并且GPU从Adreno 730升级到Adreno 740，将带来更强悍的性能表现。

值得一提的是，目前华为官网售卖的全新P50系列去掉了徕卡Leica标志，不过也没有自家XMAGE的标识。不出意外的话，华为P60系列将搭载华为XMAGE影像，成为P系列上的首秀。

据了解，华为构筑了“光、机、电、算”四大技术底座，分别是光学系统、机械结构、成像技术、图像处理，形成了自成体系的移动影像技术XMAGE。

2022年7月2日，华为推出了高端影像技术品牌XMAGE，而华为Mate50系列则首发超光变XMAGE影像。全新的XMAGE影像风格，强化明暗感知，让成片更具真实感、沁润感、通透感及呼吸感，配备原色、鲜艳、明快三款不同的XMAGE风格，从实际拍摄样张中看到，XMAGE 鲜艳模式的色彩除了有“浓墨重彩”的的特点，还更加注重明暗对比，在处理暗部时能够更加灵活，整体画面也更容易被大众用户接受。